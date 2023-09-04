Как сделать пятки гладкими в домашних условиях: три действенных лайфхака

UAportal подготовил эффективные советы по тому, как сделать пятки гладкими в домашних условиях. Внедрив эти методы в свой ежедневный уход, можно предотвратить сухость, растрескивание и шероховатость кожи.

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Замачивание ног в теплой воде

Во-первых, начните с замачивания ног в теплой воде примерно на 10-15 минут, чтобы смягчить кожу. Затем с помощью пемзы или терки мягко скрабуйте кожу стоп, уделяя особое внимание участкам с загрубевшей или ороговевшей кожей. Желательно повторять эту процедуру дважды в неделю, чтобы добиться лучшего результата.

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Домашний скраб

Еще один эффективный совет – создать домашний скраб для ног из натуральных ингредиентов. Смесь из одинаковых частей крупной соли или сахара и оливкового или кокосового масла можно использовать для образования пасты. Скраб можно нанести на пятки и мягко массировать круговыми движениями в течение нескольких минут. Это поможет удалить ороговевшие клетки кожи и будет способствовать разглаживанию.

Увлажнение

Для поддержания результатов пилинга пяток важно регулярно увлажнять кожу. После процедуры нанесите жирный лосьон или крем для ног на пятки и вотрите его массирующими движениями. Это поможет удержать влагу и предотвратить сухость. Для лучшего увлажнения на ночь после нанесения крема можно надеть носки, чтобы он глубже проник в кожу.

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