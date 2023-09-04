Як зробити пʼятки гладенькими в домашніх умовах: три дієві лайфхаки

UAportal підготував ефективні поради щодо того, як зробити пʼятки гладенькими в домашніх умовах. Впровадивши ці методи у свій щоденний догляд, можна запобігти сухості, розтріскуванню та шорсткості шкіри.

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Замочування ніг у теплій воді

По-перше, почніть з замочування ніг у теплій воді приблизно на 10-15 хвилин, щоб пом'якшити шкіру. Потім за допомогою пемзи або терки м'яко скрабуйте шкіру стоп, приділяючи особливу увагу ділянкам з загрубілою або ороговілою шкірою. Бажано повторювати цю процедуру двічі на тиждень, щоб досягти кращого результату.

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Домашній скраб

Ще одна ефективна порада – створити домашній скраб для ніг з натуральних інгредієнтів. Суміш з однакових частин крупної солі або цукру та оливкової або кокосової олії можна використовувати для утворення пасти. Скраб можна нанести на п'яти і м'яко масажувати круговими рухами протягом декількох хвилин. Це допоможе видалити ороговілі клітини шкіри та сприятиме розгладженню.

Зволоження

Для підтримки результатів пілінгу п'ят важливо регулярно зволожувати шкіру. Після процедури нанесіть жирний лосьйон або крем для ніг на п'яти і втирайте його масажними рухами. Це допоможе утримати вологу і запобігти сухості. Для кращого зволоження на ніч після нанесення крему можна надіти шкарпетки, щоб він глибше проник у шкіру.

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