Как соблюдать этикет зрительного контакта в различных ситуациях

Зрительный контакт может являться мощной формой невербальной коммуникации. Он передает интерес, внимательность и доверие. Однако существуют определенные ситуации, когда лучше избегать или минимизировать зрительный контакт. UAportal подготовил три полезных совета, которые помогут определить, когда следует избегать или ограничить зрительный контакт:

Люди, переживающие эмоции

Следует избегать зрительного контакта с людьми, испытывающими сильные эмоции, например, расстроенные, злые или скорбные. Сохранение зрительного контакта при таких обстоятельствах может быть воспринято как нечувствительность или конфронтация, что может ухудшить их эмоциональное состояние. Дать людям пространство, в котором они нуждаются, и позволить им обработать свои эмоции, не испытывая при этом пристального внимания, является более благоприятным подходом.

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Культурная разница

В некоторых культурах прямой зрительный контакт считается неуважительностью или навязчивостью. Очень важно знать и уважать культурные нормы при взаимодействии с людьми с разным происхождением. Если есть сомнения, часто лучше идти навстречу собеседнику, позволяя ему определить уровень зрительного контакта, который ему комфортен.

Маленькие дети

При общении с маленькими детьми может быть уместнее прерывистый зрительный контакт. Прямой и длительный зрительный контакт может запугать маленьких детей, особенно тех, кто застенчив или замкнут. Вместо этого следует поддерживать периодический зрительный контакт, используя другие невербальные сигналы, такие как улыбка или кивок. Такой подход помогает выстроить доверие и взаимопонимание, создавая более комфортную среду для общения.

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