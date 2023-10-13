Як дотримуватися етикету зорового контакту в різних ситуаціях

Зоровий контакт може бути потужною формою невербальної комунікації. Він передає зацікавленість, уважність та довіру. Однак існують певні ситуації, коли краще уникати або мінімізувати зоровий контакт. UAportal підготував три корисні поради, які допоможуть визначити, коли слід уникати або обмежити зоровий контакт:

Люди, що переживають емоції

Слід уникати зорового контакту з людьми, які переживають сильні емоції, наприклад, засмучені, злі чи скорботні. Збереження зорового контакту за таких обставин може бути сприйняте як нечутливість або конфронтація, що може ще більше погіршити їхній емоційний стан. Дати людям простір, якого вони потребують, і дозволити їм обробити свої емоції, не відчуваючи при цьому пильної уваги, є більш сприятливим підходом.

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Культурна різниця

У деяких культурах прямий зоровий контакт вважається неповагою або нав'язливістю. Дуже важливо знати і поважати культурні норми при взаємодії з людьми з різним походженням. Якщо є сумніви, часто краще йти назустріч співрозмовнику, даючи йому змогу визначити рівень зорового контакту, який йому комфортний.

Маленькі діти

При спілкуванні з маленькими дітьми може бути більш доречним переривчастий зоровий контакт. Прямий і тривалий зоровий контакт може залякати маленьких дітей, особливо тих, хто сором'язливий або замкнутий. Замість цього варто підтримувати періодичний зоровий контакт, використовуючи інші невербальні сигнали, такі як посмішка або кивок. Такий підхід допомагає побудувати довіру і взаєморозуміння, створюючи більш комфортне середовище для спілкування.

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