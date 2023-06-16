Как сохранить красоту и здоровье волос летом: скраб и никакого фена

Со сменой времен года важно не только скорректировать уход за кожей, но и уделить внимание уходу за волосами. Солнечные лучи, морская соль и пыль могут разрушить ваши волосы, сделав их сухими, ломкими и безжизненными. Вот пять основных правил, которыми поделился UAportal, чтобы помочь вам сохранить волосы в идеальной форме в жару.

Защитите волосы от ультрафиолетовых лучей

Нанесение термозащиты перед сушкой феном и укладкой волос не вызывает сомнений. Однако, выходя на улицу, не менее важно распылить на волосы кондиционер с SPF-фильтрами для дополнительной защиты от ультрафиолета.

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Увлажнение

Летом ваши волосы жаждут влаги больше, чем когда-либо. Выбирайте средства по уходу за волосами, содержащие питательные масла. Вы также можете изучить преимущества экономного использования чистых масел для разглаживания прядей. Кроме того, если вы будете пить много воды, это поможет увлажнить волосы изнутри.

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Обеспечьте необходимое питание

Лето часто приводит к облегчению питания, что может лишить ваши волосы жизненно важных питательных веществ, в которых они нуждаются круглый год. Наслаждаясь сезонными фруктами и овощами, важно дополнять свой рацион необходимыми витаминами, аминокислотами и микроэлементами. Ищите продукты, богатые витаминами группы B, а также железом, цинком и медью, чтобы питать ваши локоны изнутри.

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Примите естественную сушку волос

Летом лучше всего по возможности давать волосам высыхать естественным образом. После мытья аккуратно промокните локоны полотенцем, нанесите питательное масло и занимайтесь своими повседневными делами до полного высыхания прядей. После высыхания не забудьте нанести термозащиту, прежде чем укладывать волосы по своему желанию.

Ухаживайте за кожей головы

Не забывайте о коже головы во время ухода за волосами. Регулярно используйте мягкий скраб или отшелушивающее средство, специально предназначенное для кожи головы, один или два раза в месяц. При мытье волос разделите процесс на две фазы и делайте легкий самомассаж, чтобы стимулировать кровообращение.

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