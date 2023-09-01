Как создать комнатную подвесную корзину для растений: три простых шага
Подвесная корзина – это фантастический способ продемонстрировать комнатные растения и добавить нотку стиля к декору дома. В этой краткой статье рассматриваются три шага для создания подвесной корзины в помещении.
Для начала выберите универсальную подвесную корзину или кашпо, которую можно использовать как в помещении, так и на улице. Для большей изысканности следует обратить внимание на различные модели, такие как керамические или деревянные с бечевками.
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Вот что понадобится:
- Подвесная корзина или кашпо.
- Компост для растений.
- Водосодержащие гранулы.
- Комнатные растения по вашему выбору.
Шаг 1: Подготовьте корзину
Начните с наполнения подвесной корзины грунтовым бесторфяным компостом. Увеличьте количество воды, добавив в компост удерживающие влагу гранулы. Лучше избегать тяжелых смесей на основе суглинка, поскольку они могут препятствовать надлежащему дренажу.
Шаг 2: Выберите и разместите растения
Выбирайте комнатные растения со схожими потребностями в свете и воде. Это обеспечит им гармоничное развитие в подвесной корзине. Расположите растения таким образом, чтобы создать сбалансированную и визуально привлекательную композицию. Позвольте листьям изящно спадать на бока корзины, создавая эффект каскада. Помните, что нечетное количество растений часто создает привлекательную композицию.
Шаг 3: Полив и декорирование
Тщательно смочите контейнер с растениями теплой водой, убедившись, что компост достаточно увлажнен. Повесьте корзину в теплом месте дома, подальше от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что используется надежный крючок, чтобы предотвратить любые возможные повреждения.
Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.
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