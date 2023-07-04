Как цвет стен в спальне влияет на настроение и качество сна: какой избегать

Когда дело доходит до создания мирной и спокойной атмосферы в спальне, выбор цвета стен играет решающую роль. Недавние исследования, опубликованные в Национальной медицинской библиотеке, показывают, что цвета в вашей спальне могут оказывать значительное влияние на ваше настроение и даже нарушать режим сна, что может привести к бессоннице.

Влияние цветов на сон

Общеизвестно, что цвета могут влиять на наши эмоции, настроение и поведение. По словам Сьюзи Чиаццари, известного эксперта в области хромотерапии и целостного дизайна, то, как вы оформите свою спальню, оказывает глубокое влияние на продолжительность и качество вашего сна.

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Хромотерапия, техника, использующая цвета для достижения физической, умственной и эмоциональной гармонии, подчеркивает важность использования в спальне более мягких и успокаивающих оттенков, поскольку они больше способствуют сну, чем более яркие тона.

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Цвета, которые следует использовать для хорошего сна

Чтобы создать обстановку, способствующую счастью и расслаблению, важно выбрать цвета, которые заставляют вас чувствовать себя спокойно и удовлетворенно. Вот несколько вариантов спокойных цветов, которые вы можете включить в свое спальное место:

Безмятежный синий:

Голубой цвет, напоминающий о небе и море, издавна ассоциируется с успокаивающим эффектом. Оттенки синего вызывают чувства спокойствия, безмятежности и уверенности. Исследование, проведенное компанией Travelodge, даже показало, что синий цвет считается лучшим цветом для спальни.

Нестареющий белый:

Белый цвет, олицетворяющий мир и спокойствие, является идеальным выбором для спальни. Он хорошо гармонирует со всеми другими цветами, позволяя создать идеальный и стильный интерьер.

Нежно-розовый:

Светлые оттенки розового излучают чувство легкости и невероятно успокаивают. Если вы ведете суматошный образ жизни, включение нежно-розового цвета в интерьер с помощью одеял или подушек может способствовать созданию безмятежной атмосферы в вашей спальне.

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Натуральный зеленый:

Зеленый цвет, символ природы, обладает непревзойденным успокаивающим эффектом. Он часто ассоциируется с гармонией, уютом и спокойствием. Настоятельно рекомендуется выбирать естественные оттенки зеленого, лишенные ярких или кислотных тонов.

Нейтральный бежевый:

Благодаря своему светлому и нейтральному тону бежевый цвет является привлекательным вариантом для любого интерьера. Он олицетворяет простоту и спокойствие, создавая успокаивающую атмосферу для хорошего сна.

Цвета, которых следует избегать в спальне

В то время как одни цвета способствуют расслаблению и спокойному сну, другие могут нарушить режим сна и повлиять на общее самочувствие. Вот несколько цветов, которые лучше не использовать в спальне:

Энергичный красный:

Красный это энергичный, агрессивный и интенсивный цвет, который символизирует опасность, силу и страсть. Его сильное присутствие может вызвать чувство агрессии или гнева, что делает его неподходящим для спокойной обстановки спальни.

Темно-фиолетовый:

Хотя фиолетовый цвет часто ассоциируется с творчеством, силой и экстравагантностью, эксперты предостерегают от его использования в спальне. Фиолетовая цветовая гамма может стимулировать яркие сны и кошмары, что приведет к беспокойному сну и постоянной усталости.

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Интенсивный оранжевый:

Как и красный, оранжевый является ярким и интенсивным цветом, которого следует избегать в спальне. Хотя вам не обязательно красить стены в оранжевый цвет, рекомендуется избегать оранжевых предметов декора, таких как ковры, статуэтки или книги, так как они могут негативно повлиять на ваш сон.

Мрачный темно-коричневый:

Темно-коричневый цвет из-за своей мрачности и меланхоличности не способствует спокойному сну. Исследования, проведенные компанией Travelodge, показывают, что люди, спящие в коричневых комнатах, чаще страдают бессонницей. Темно-коричневый цвет часто ассоциируется с угрюмостью, беспокойством, одиночеством и депрессией.

Черный цвет:

Хотя черный цвет является популярным выбором среди дизайнеров интерьера, в спальне его лучше избегать. Черный цвет может притягивать негатив, страх, тревогу и бессонницу, создавая обстановку, не способствующую спокойному сну.

Создание спальни, благоприятной для сна

Понимание влияния цветов на качество сна поможет вам сделать осознанный выбор при оформлении спальни. Вот несколько дополнительных советов по созданию благоприятной для сна обстановки:

Гармонизируйте цвета:

Рассмотрите возможность использования комбинации вышеупомянутых благоприятных цветов, например, нежно-голубые стены с белыми акцентами или оттенками светло-розового. Нахождение правильного баланса успокаивающих цветов может улучшить общую атмосферу вашей спальни.

Природные элементы:

Включите в интерьер природные элементы, такие как растения в горшках или произведения искусства, вдохновленные природой, чтобы вызвать чувство безмятежности и спокойствия. Доказано, что присутствие природы оказывает успокаивающее воздействие на разум и тело.

Освещение имеет значение:

Выбирайте мягкое, теплое освещение в спальне. Резкое или яркое освещение может нарушить выработку мелатонина – гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Используйте диммеры или прикроватные лампы, чтобы создать уютную и расслабляющую атмосферу перед сном.

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