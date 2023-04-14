Как уложить младенца спать быстро и без нервов: топ-3 совета

UAportal подготовил статью, которая поможет родителям упростить процесс укладывания ребенка. Три практических совета помогут родителям легко укладывать малышей без лишних нервов.

Используйте пеленальное одеяло

Это отличный инструмент, который поможет родителям уложить ребенка. Пеленание – это практика плотного укутывания ребенка в одеяло для тепла и безопасности. Это помогает младенцам чувствовать себя в безопасности, а также не дать им разбудить себя собственными движениями.

Чтобы использовать пеленальное одеяло, сначала разложите его на плоской поверхности и сложите верхний угол, чтобы получился треугольник. Положите ребенка на одеяло так, чтобы его голова находилась над сложенным углом.

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Возьмите одну сторону одеяла и оберните ее поперек груди ребенка, заправляя ее под тело. Затем возьмите другую сторону одеяла и оберните ее поперек груди ребенка, также подложив под тело. Наконец, сложите нижнюю часть одеяла и заправьте его под тело ребенка.

Пеленание не рекомендуется, когда ребенок начинает переворачиваться самостоятельно. Когда ребенок может перевернуться, пора прекращать пеленание.

Мешок для сна

Спальный мешок – это одеяло, которое застегивается на молнию на руках и туловище ребенка. Мешки для сна бывают разных размеров и из разных материалов, поэтому обязательно выберите тот, который соответствует возрасту ребенка и температуре в доме.

Чтобы использовать мешочек для сна, сначала положите ребенка на спину в него. Убедитесь, что мешок надежно застегнут и руки ребенка находятся внутри мешка. Он должен плотно прилегать к телу, но не быть слишком тугим. Обязательно выбирайте мешок для сна с безопасным отверстием для шеи, которое не будет сползать на лицо ребенка.

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Будьте проще

Самое главное при укладывании ребенка – это простота. Малышу нужна безопасная и комфортная среда для сна. Сосредоточьтесь на создании уютного, тихого и темного спального места для ребенка.

Используйте твердый, плоский матрас и приталенную простыню, а мягкие предметы, такие как подушки, одеяла и мягкие животные, уберите из кроватки. Укладывая ребенка, убедитесь, что он лежит на спине, а его голова и шея поддерживаются. Используйте легкое одеяло, чтобы согреть малыша, и убедитесь, что руки и ноги ребенка свободно двигаются.

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