Як укласти немовля спати швидко і без нервів: топ-3 поради

UAportal підготував статтю, яка допоможе батькам спростити процес укладання дитини. Три практичні поради допоможуть батькам легко укладати малюків без зайвих нервів.

Використовуйте пеленальну ковдру

Це чудовий інструмент, який допоможе батькам укласти дитину. Сповивання – це практика щільного загортання дитини в ковдру для тепла та безпеки. Це допомагає немовлятам відчувати себе у безпеці, а також не дати їм розбудити себе власними рухами.

Щоб використати пеленальну ковдру, спочатку розкладіть її на плоскій поверхні і складіть верхній кут, щоб вийшов трикутник. Покладіть дитину на ковдру так, щоб її голова знаходилася над складеним кутом.

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Візьміть одну сторону ковдри і оберніть її поперек грудей дитини, заправляючи її під тіло. Потім візьміть іншу сторону ковдри і оберніть її поперек грудей дитини, також підклавши під тіло. Нарешті складіть нижню частину ковдри і заправте її під тіло дитини.

Заспокійливість не рекомендується, коли дитина починає перевертатися самостійно. Коли дитина може перевернутися, настав час припиняти сповивання.

Мішок для сну

Спальний мішок – це ковдра, яка застібається на блискавку на руках та тулуб дитини. Мішки для сну бувають різних розмірів і різних матеріалів, тому обов'язково виберіть той, який відповідає віку дитини і температурі в будинку.

Щоб використати мішечок для сну, спочатку покладіть дитину на спину до неї. Переконайтеся, що мішок надійно застебнутий та руки дитини знаходяться всередині мішка. Він повинен щільно прилягати до тіла, але не бути надто тугим. Обов'язково вибирайте мішок для сну з безпечним отвором для шиї, який не сповзатиме на обличчя дитини.

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Будьте простіше

Найголовніше при укладанні дитини – це простота. Малюкові потрібне безпечне і комфортне середовище для сну. Зосередьтеся на створенні затишного, тихого та темного спального місця для дитини.

Використовуйте твердий, плоский матрац і приталене простирадло, а м'які предмети, такі як подушки, ковдри та м'які тварини, приберіть з ліжечка. Укладаючи дитину, переконайтеся, що вона лежить на спині, а її голова та шия підтримуються. Використовуйте легку ковдру, щоб зігріти малюка, і переконайтеся, що руки та ноги дитини вільно рухаються.

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