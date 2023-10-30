Как ускорить рост волос: советы по уходу

UAportal подготовил советы по уходу за волосами. Узнайте, как стимулировать их рост и поддерживать здоровыми.

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Регулярно увлажняйте

Одним из важнейших советов для стимулирования роста волос является регулярное увлажнение. Сухие и ломкие волосы более склонны к ломкости и выпадению, поэтому очень важно, чтобы они были хорошо увлажнены. Используйте увлажняющий шампунь и кондиционер, подходящие для конкретного типа волос, а также подумайте об использовании кондиционера или подсолнечного масла, чтобы обеспечить дополнительное увлажнение.

Избегайте термической укладки

Чрезмерная термическая укладка может повредить волосы и препятствовать их росту. Тепло от фенов, плоек и выпрямителей может избавить от естественной влаги, что приводит к сухости, ломкости и иссеченности кончиков. Рекомендуется ограничить использование этих инструментов и, по возможности, отдавать предпочтение методам укладки без использования тепла.

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Массируйте кожу головы

Массаж кожи головы стимулирует рост волос, усиливая кровообращение к волосяным фолликулам. Мягкий массаж кожи головы круговыми движениями в течение нескольких минут ежедневно способствует притоку питательных веществ к корням, питая волосяной стержень.

Регулярно подстригайте волосы

Вопреки расхожему мнению, регулярная стрижка на самом деле помогает волосам расти быстрее. Подстригание устраняет секущиеся кончики, которые могут подниматься вверх по волосяному стержню и вызывать дальнейшее повреждение. Избавление от этих поврежденных кончиков предотвращает ломкость и способствует более здоровому и быстрому росту волос.

Обращайтесь с волосами бережно

Бережное отношение к волосам имеет важное значение для их здоровья и роста. Желательно избегать слишком энергичного расчесывания, так как это может привести к ломкости и повреждению волос. Использование расчесок с широкими зубцами или щеток с мягкой щетиной для расчесывания волос, начиная с кончиков и двигаясь вверх, помогает предотвратить ненужную нагрузку на волосяной стержень.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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