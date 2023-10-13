Как выбрать хорошие вещи в секонд-хенде: пять советов

Все больше и больше людей просматривают свои взгляды на скорую моду, предпочитая экологический подход к выбору одежды. Выбрать одежду с заботой о природе и не сильными затратами поможет секонд-хенд, а выбрать ее качественно помогут советы, которые подготовил UAportal.

Проверяйте материал

Внимательно просмотрите ткань одежды, ищите визуальные повреждения, такие как пятна, дыры или нити. Не доверяйте роскошной с виду ткани, ведь перед секондом ее "катышки" могли убрать. Подробнее изучите, как различать разные виды тканей.

Определитесь со стилем

Хотя в секондах предлагают широкий выбор одежды, при покупке учитывайте конкретный стиль, это упростит задачу поиска и знатно ускорит ее. Составьте картину своего гардероба в голове, представьте будет ли эта вещь подходить под него

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Примерьте

Важнейшим при выборе одежды в секонде примерка одежды. В отличие от известных брендов, вещи в секонде могут иметь совсем другие размерные сетки, не соответствующие региону нахождения. Одежда из Азии будет иметь меньшие параметры размерных сеток, в то время как американская одежда будет больше размеров.

Смотрите на бирки

Не стесняйтесь в браузере посмотреть прямо в магазине происхождения одежды, обращайте особое внимание на бирку. Часто в секонд-хенде можно найти брендовую одежду за настоящие копейки.

Проверьте пятна

Перед покупкой одежды, убедитесь, не содержит она пятна крови, ягод или краски. Не надейтесь, что можете постирать эту одежду дома, ведь подобные материалы и жидкости редко выводятся полноценно.

Напомним, мы рассказали, как избавиться от запаха секонд-хенда.

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