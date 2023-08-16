Как вырастить красивый сад: полезные советы для начинающих садоводов

Каждый мечтает о небольшом красивом саде вблизи дома. Однако на самом деле создать его не так просто, как кажется на первый взгляд. UaPortal поделился несколькими советами, которые помогут вам вырастить небольшую коллекцию растений во внутреннем дворике или балконе.

Почва

Почва состоит из богатого состава органических веществ, известных как гумус, в котором кишит жизнью. Перед высадкой растений важно определить конкретный тип земли. К тому же, вы можете провести простой тест, который может также выявить уровень кислотности вашей почвы. Улучшайте его качество, подкармливая навозом или садовым компостом.

Солнечный свет и тень

Солнечный свет необходим для роста всего живого, но его количество может быть разным. Некоторые растения процветают на солнечных участках, а другие – предпочитают тень. Чтобы определить сторону сада, учитывая местоположение дома (север, юг, восток или запад), воспользуйтесь компасом. Обычно участки на южной стороне получают достаточно солнечного света.

Видео дня

Помните, что характер освещения меняется в течение дня и в разное время года. Поэтому понаблюдайте за тем, какие участки сада находятся под прямыми солнечными лучами, а какие затенены. Позже, покупая растения, учитывайте эту информацию.

Ветер и укрытие

Присмотритесь, является ли ваш сад открытым или защищенным. В частности, расположенные у побережья или на вершинах холмов огороды более подвержены ветреным условиям. Эти факторы также следует учитывать, когда определяете соответствующие сорта растений для вашего сада.

Уровень влаги

Важно подбирать растения соответственно уровню влаги. Учитывайте, что доступность увлажнения в саду также может быть разной. Например, бордюры на южной стороне или прилегающие к стенам обычно сухие даже после дождя, а затененные участки или места у источников воды – более влажные.

Температурный режим

В магазинах есть немало растений, произрастающих в разных климатических зонах – от засушливых пустынь до тропических лесов. Если правильно за ними ухаживать, большинство сможет процветать и в украинских садах. Однако нужно знать типичные зимние температуры и определить "горячие точки" летом. С помощью этих знаний вы сможете правильно выбрать и расположить растения. Помните, что в холодную погоду, определенные участки сада могут подвергаться длительным заморозкам, которые обычно называют "морозными карманами".

Ранее, UaPortal поделился, зачем посыпать грядки сахаром.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!