Какие свадебные приметы нельзя нарушать, чтобы не испортить брак: подборка самых распространенных предрассудков

День свадьбы является необыкновенным событием, которое часто рассматривается как один из самых значительных моментов в жизни человека. Пары отправляются в это особенное путешествие, полные надежд и мечтаний о вечной любви. UAportal подготовил подборку самых распространенных и интригующих поверий, связанных с этим знаменательным событием.

Суеверия, связанные с нарядами и украшениями

Одно из вековых суеверий советует будущим молодоженам не видеться утром перед церемонией. Жених должен оставаться в неведении относительно выбора наряда невесты. Точно так же и сама невеста должна видеть свое отражение лишь мельком, либо фрагментарно, либо без определенных аксессуаров, таких как перчатки, фата, сумочка или туфли.

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Когда речь идет о платье невесты, предпочтение отдается платью во всю длину, а не отдельным частям, таким как корсеты и юбки. Считается, что такой выбор отпугивает от разлуки.

При выборе украшений рекомендуется избегать жемчуга. Эти блестящие драгоценные камни символизируют слезы и считаются неблагоприятными для счастливого брака.

Вместо этого невеста может надеть серьги, позаимствованные у подруги, которая счастлива в браке. Кроме того, основное внимание должно быть сосредоточено на обручальном кольце, и никакие другие украшения не должны украшать руки невесты.

Само обручальное кольцо должно быть гладким, без камней и гравировки, символизируя гармоничный и свободный от препятствий союз. Однако пара может выбрать кольца более крупных размеров в знак достатка.

Допустимо использовать обручальные кольца родителей, но считается, что это может привести к повторению их судьбы. Уронить обручальное кольцо во время церемонии считается дурным предзнаменованием возможной неверности.

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Защита от дурного глаза и обеспечение удачи

Для обеспечения успешной супружеской жизни принято, чтобы невеста проливала слезы перед свадьбой или во время церемонии бракосочетания. Считается, что эти слезы смывают возможные несчастья. Родительские советы и благословения считаются источником эмоциональной поддержки, в то время как неудачи в день свадьбы не приветствуются.

Чтобы защитить молодоженов от сглаза, принято прикреплять к одежде английскую булавку, направленную головкой вниз. Невеста прикрепляет амулет к подолу своего платья, а жених – под бутоньерку.

Никто не должен проходить между молодоженами в их особый день. Кроме того, чтобы никто не смог увести мужа или жену из семьи, никто не должен стоять перед ними, пока они смотрятся в зеркало.

Фата невесты действует как защитный талисман, поэтому она должна выходить из дома с закрытым лицом. Раскрытие лица невесты предназначено для жениха во время брачной церемонии.

Чтобы уберечься от возможных финансовых трудностей в супружеской жизни, жених может положить в правый ботинок банкноту или монету, символизирующую процветание. В течение всего свадебного дня он должен ходить с этим спрятанным сокровищем.

Когда новобрачные выходят на улицу, их традиционно осыпают символическими предметами. Рис или пшеницу бросают в знак плодородия, монеты для финансового процветания, а конфеты для сладкой и радостной жизни.

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Чтобы предотвратить конфликты и разногласия в браке, молодожены участвуют в ритуале разбивания тарелки на свадьбе и перешагивают через разбитые осколки. Кроме того, считается, что разбивание первого бокала шампанского приносит удачу.

В течение всего свадебного торжества молодожены должны танцевать только друг с другом, за исключением своих родителей. После того как невеста станцует со своим отцом, а жених с матерью, их сводят вместе, чтобы соединить руки.

Другие свадебные приметы

Согласно распространенному поверью, первый человек, вставший на свадебный коврик, символизирует главу семьи. Альтернативное толкование этой приметы связано со свадебным караваем: тому, кто оторвет больший кусок, суждено взять на себя роль главы семьи.

Подобным образом жених не должен поднимать ничего, что уронила невеста во время свадьбы. Символически этот поступок означает его подчинение ее власти. Считается также, что это предвещает недолгую жизнь жениха и возможность вдовства невесты.

Когда жених переносит невесту через порог их нового дома, он принимает на себя роль хозяина семьи. По обычаю, тот, кто первым переступает порог, берет на себя обязанности, связанные с этой ролью.

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