Кератин для волос: что важно знать перед процедурой

Процедуры с использованием кератина для волос стали популярны в салонах красоты, поскольку они могут придать волосам гладкость и блеск. Однако есть как плюсы, так и минусы подобных процедур. О некоторых из них расскажет UAportal.

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Преимущества

Улучшение текстуры волос. Процедуры с кератином могут придать волосам гладкость и сделать их более послушными.

Устранение пушистости и вьющейся волосы. Кератиновые процедуры могут снизить пушистость и облегчить укладку волос.

Увлажнение волос. Кератин может помочь увлажнить волосы и восстановить поврежденные участки.

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Долгосрочный результат. Результаты кератиновой процедуры могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от типа волос и ухода.

Недостатки

Химические составляющие. Многие кератиновые процедуры содержат химические компоненты, такие как формальдегид, которые могут вызвать аллергические реакции и негативно влиять на здоровье.

Вредные пары. Процедуры, содержащие формальдегид, могут выделять пары, которые могут быть вредными для здоровья, особенно при недостаточной вентиляции.

Высокая цена. Процедуры с кератином могут быть достаточно дорогими, и для поддержания эффекта может потребоваться регулярное посещение салона.

Утрата объема. Некоторые люди могут заметить, что кератиновые процедуры уменьшают объем и текстуру волос, делая их менее пушистыми.

Напомним, мы рассказали, как правильно мыть волосы.

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