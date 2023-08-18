Кто такие трипсы и как безопасно с ними бороться: эффективные советы

Хотя трипсы небольших размеров, но они могут нанести значительный ущерб любым растениям. Некоторые виды этих насекомых приводят к разрушению листьев и цветов как в помещении, так и в саду. UaPortal рассказал о разных методах борьбы с трипсами.

Обнаружение трипсов

Трипсы – крошечные насекомые длиной до 2 мм. В незрелой стадии они не летают и имеют беловато-желтую окраску. Взрослые трипсы, напротив, имеют две пары крыльев и окрашены от коричнево-желтого до черно-коричневого. Как взрослые особи, так и нимфы (незрелые трипсы) питаются верхней частью листьев и цветов. Для их распознавания может даже понадобиться перхоть. Чтобы оценить наличие трипсов и других вредителей, следует развесить среди растений желтые липкие ловушки в теплицах или оранжереях.

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Нанесены повреждения

Листья, изъеденные трипсами, часто имеют тусклый или матовый вид, а со временем появляется деформация и серебристая пятнистость на верхней стороне. Рассматривая эти листья поближе, вы можете увидеть черные пятна.

Растения, уязвимые к трипсам

Например, гладиолусы, сирень, лук и горох могут стать жертвами только определенных видов трипсов. Однако существуют и более универсальные насекомые, такие как западный цветочный трипс, атакующий широкий спектр растений, в частности хризантемы, фуксии, пеларгонии, вербена, помидоры и огурцы. Они могут создавать проблему в закрытых помещениях круглый год и поражать садовые растения в теплое время года.

Природные методы борьбы

Чтобы бороться с трипсами без использования химических препаратов нужно применять специфические живые организмы, такие как паразитические осы или хищные клещи.

Однако важно отметить, что биологический метод контроля можно использовать только в помещении. Это лишь профилактические меры, требующие присутствия вредителя для того, чтобы контроль был эффективным. Чтобы создать популяции хищников, нужно подождать несколько недель, поэтому терпение является ключевым фактором.

Методы без химикатов

Органические спреи на основе поверхностно-активных веществ или жирных кислот можно использовать для уничтожения трипсов. Эти средства обладают коротким периодом стойкости, что требует многократного применения. Однако очень важно избегать использования этой смеси, если вы ввели биологическую защиту, поскольку она повредит полезным хищным клещам.

Химические средства борьбы с трипсами

Чтобы преодолеть трипсы, можно использовать системный инсектицид ацетамиприд, содержащий неоникотиноиды. Однако это средство вредно для пчел и других полезных насекомых, поэтому лучше избегать его применения, если это возможно. Всегда следуйте инструкциям при использовании химикатов и удерживайтесь от опрыскивания цветущих растений. Чтобы добиться оптимальных результатов, применяйте спреи в конце дня, когда насекомые менее активны.

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