Хто такі трипси і як безпечно з ними боротися: ефективні поради

Хоч трипси невеликих розмірів, але вони можуть завдати значної шкоди будь-яким рослинам. Деякі види цих комах спричиняють руйнування листя та квітів як у приміщенні, так і в саду. UaPortal розповів про різні методи боротьби з трипсами.

Виявлення трипсів

Трипси – крихітні комахи завдовжки до 2 мм. У незрілій стадії вони не літають і мають білувато-жовте забарвлення. Дорослі трипси, навпаки, мають дві пари крил і забарвлені від коричнево-жовтого до чорно-коричневого. Як дорослі особини, так і німфи (незрілі трипси) живляться верхньою частиною листя й квітів. Для їх розпізнавання може навіть знадобитися лупа. Щоб оцінити наявність трипсів та інших шкідників, потрібно розвісити серед рослин жовті липкі пастки в теплицях або оранжереях.

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Заподіяні пошкодження

Листя, поїдене трипсами, часто має тьмяний або матовий вигляд, а з часом з'являється деформація та срібляста плямистість на верхній стороні. Розглядаючи ці листки ближче, ви можете побачити чорні плями.

Рослини, вразливі до трипсів

Наприклад, гладіолуси, бузок, цибуля та горох можуть стати жертвами лише певних видів трипсів. Однак існують і більш універсальні комахи, такі як західний квітковий трипс, який атакує широкий спектр рослин, зокрема, хризантеми, фуксії, пеларгонії, вербену, помідори та огірки. Вони можуть створювати проблему в закритих приміщеннях цілий рік і вражати садові рослини в теплу пору року.

Природні методи боротьби

Щоб боротися з трипсами без використання хімічних препаратів, потрібно застосовувати специфічні живі організми, такі як паразитичні оси або хижі кліщі.

Проте важливо зазначити, що біологічний метод контролю можна використовувати лише в приміщенні. Це лише профілактичні заходи, які вимагають присутності шкідника для того, щоб контроль був ефективним. Щоб створити популяції хижаків, потрібно зачекати кілька тижнів, тому терпіння є ключовим фактором.

Методи без хімікатів

Органічні спреї на основі поверхнево-активних речовин або жирних кислот також можна використовувати для знищення трипсів. Ці засоби мають короткий період стійкості, що вимагає багаторазового застосування. Одначе дуже важливо уникати використання цієї суміші, якщо ви запровадили біологічний захист, оскільки вона зашкодить корисним хижим кліщам.

Хімічні засоби боротьби з трипсами

Щоб подолати трипси, можна також використовувати системний інсектицид ацетаміприд, що містить неонікотиноїди. Однак цей засіб шкідливий для бджіл та інших корисних комах, тому краще уникати його застосування, якщо це можливо. Завжди дотримуйтесь інструкцій при використанні хімікатів і утримайтеся від обприскування квітучих рослин. Щоб досягнути оптимальних результатів, застосовуйте спреї в кінці дня, коли комахи менш активні.

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