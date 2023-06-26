Лучшие экшн фильмы последних лет: окунитесь в драйв

В мире фильмов в жанре экшн волнение не знает границ, и UAportal подготовил подборку адреналиновых фильмов, которые демонстрируют лучшие произведения этого жанра. От захватывающих дух погонь до эпических сражений – эти фильмы покорили зрителей по всему миру и получили признание критиков.

Человек-паук: Вдали от дома

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: США

Продолжительность: 2ч 9мин

Год: 2019

Главный продюсер: Джон Уоттс

В фильме "Человек-паук: Вдали от дома" Питер Паркерэмб отправляется на летние каникулы в Европу вместе со своими друзьями. Однако его планы на отдых нарушаются, когда он неохотно соглашается помочь Нику Фьюри раскрыть тайну стихийных существ, сеющих хаос по всему континенту. В роли Человека-паука Питер сталкивается с новыми трудностями и противостоит новому могущественному врагу по имени Мистерио.

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Форсаж: Хоббс и Шоу

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Экшн, Приключения

Страна: США

Продолжительность: 2ч 17мин

Год: 2019

Главный продюсер: Дэвид Лейтч

"Форсаж: Хоббс и Шоу" объединяет двух культовых персонажей, Люка Хоббса и Декарда Шоу, в высокопробной, глобальной миссии. Когда кибер-генетически усиленный террорист угрожает человечеству, маловероятный дуэт должен отбросить свои разногласия и работать вместе, чтобы спасти мир. Насыщенный взрывными сценами, захватывающими дух автомобильными погонями и юмористическими шуточками, этот фильм представляет собой идеальное сочетание адреналина и развлечения.

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Терминатор: Темные судьбы

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 8мин

Год: 2019

Главный продюсер: Тим Миллер

"Терминатор: Темные судьбы" является продолжением культового фильма "Терминатор 2: Судный день". Спустя десятилетия после победы Сары Коннор над Скайнетом, новый, усовершенствованный Терминатор отправляется в прошлое, чтобы уничтожить Дэни Рамос, молодую женщину, которая хранит ключ к будущему. Вместе с Грейс и Терминатором Т-800 Сара должна защитить Дэни любой ценой.

Трейлер Рейк: Операция по спасению

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Экшн, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 57мин

Год: 2020

Главный продюсер: Джо Руссо

Фильм "Трейлер Рейк: Операция по спасению" рассказывает о Тайлере Рэйке, наемнике черного рынка с непростым прошлым, которого привлекают для спасения Ови Махаджана-младшего, похищенного сына находящегося в тюрьме криминального авторитета. Оказавшись в опасном преступном мире наркоторговцев в Бангладеш, Тайлер пробирается сквозь паутину предательств и сталкивается с безжалостными врагами наперегонки со временем, чтобы выполнить задание.

Довод

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Экшн, Научная фантастика, Триллер

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 30мин

Год: 2020

Главный продюсер: Кристофер Нолан

Фильм "Довод" отправляет зрителей в захватывающее путешествие через манипуляцию временем и шпионаж. Главный герой, вооруженный одним словом "Довод", приступает к выполнению миссии по предотвращению глобальной катастрофы, которая может повернуть вспять течение времени. Ориентируясь в сумеречном мире международного шпионажа, он объединяется с Нилом, чтобы раскрыть секреты инверсии и противостоять опасному русскому олигарху Андрею Сатору.

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