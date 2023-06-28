Лучшие фантастические фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить: следует просмотреть обязательно
UAportal подготовил коллекцию самых очаровательных фантастических фильмов 2018 года, каждый из которых предлагает уникальный и завораживающий мир. Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие, встретиться с мифическими существами и заново открыть для себя магию кино.
Аквамен
Рейтинг IMDb: 6.9/10
Жанр: Фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа 23 минуты
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Warner Bros. Pictures
Погрузитесь в водное приключение вместе с Артуром Карри, также известным как Аквамен. Рожденный на суше и в море, Артур должен принять свою судьбу как истинный наследник подводного царства Атлантиды. Когда на карту поставлена судьба обоих миров, он должен пройти через коварные воды, противостоять древним соперникам и раскрыть свой истинный потенциал.
Фантастические твари и где они обитают
Рейтинг IMDb: 6.6/10
Жанр: Фэнтези
Страна производства: Великобритания
Продолжительность: 2 часа 14 минут
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Warner Bros. Pictures
Вернитесь в волшебный мир Гарри Поттера с фильмом "Фантастические твари и где они обитают". Действие фильма разворачивается в 1927 году, и это захватывающее продолжение повествует о приключениях Ньюта Скамандера, который вместе с молодым Альбусом Дамблдором пытается помешать зловещим планам темного волшебника Гриндельвальда. От шумных улиц Парижа до скрытых от глаз людей волшебного мира, Ньют должен противостоять опасным существам, создавать неожиданные союзы и защищать секреты, которые могут изменить будущее.
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Хроники хищных городов
Рейтинг IMDb: 6.1/10
Жанр: Фантастика
Страна производства: США, Новая Зеландия
Продолжительность: 2 часа 8 минут
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Universal Pictures
В мире, опустошенном "Шестидесятиминутной войной", города превратились в мобильные крепости, которые бродят по пустошам, поглощая небольшие поселения ради ресурсов. Фильм "Хроники хищных городов" рассказывает о путешествии Тома Нэтсворти и Хестер Шоу, дуэта, который раскрывает смертельный заговор, способный перевернуть мир. Разгадывая секреты постапокалиптического общества, они должны преодолеть коварные ландшафты, столкнуться с грозными противниками и бросить вызов статусу-кво.
Тайна дома с часами
Рейтинг IMDb: 6.0/10
Жанр: Фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 45 минут
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Amblin Entertainment
Окунитесь в таинственный и чарующий мир "Тайна дома с часами". Льюис, юный сирота, переезжает в старый особняк своего эксцентричного дяди, но обнаруживает, что в нем хранится волшебный секрет. С помощью своей энергичной соседки Роуз и дяди, причудливого и загадочного колдуна Джонатана Барнавельта, Льюис отправляется в захватывающее путешествие, чтобы раскрыть скрытые силы дома. Пробираясь по заколдованным коридорам, сталкиваясь с озорными существами и разгадывая тайну тикающих часов, Льюис должен набраться храбрости и принять свои новообретенные магические способности.
Мэри Поппинс возвращается
Рейтинг IMDb: 6.7/10
Жанр: Фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа 10 минут
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Walt Disney Pictures
Вернитесь в Вишневый переулок вместе со всеми любимой волшебной няней в фильме "Мэри Поппинс возвращается". Действие этого восхитительного сиквела происходит в Лондоне 1930-х годов, когда повзрослевшие Майкл и Джейн Бэнкс сталкиваются с личными трудностями и утратой детских чудес. Мэри Поппинс, в очередной раз прилетевшая с ветром, помогает семье Бэнкс заново открыть для себя радость, воображение и силу любви.
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