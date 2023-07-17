Лучшие мультфильмы последних лет, которые заставят задуматься о своей жизни

Анимация обладает уникальной способностью переносить нас в вымышленные миры, пленить наши сердца и вызывать искренние эмоции. UAportal собрал пять лучших анимационных мультфильмов 2018-2021 годов, которые точно вам запомнятся.

"Душа"

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность 100 мин

Год: 2020

Главный продюсер Пит Доктор, Дана Мюррей

Окунитесь в самопознание вместе с Джо Гарднером, страстным джазовым музыкантом, попадающим в чрезвычайную сферу, где формируются души и взлетают мечты. Благодаря потрясающим визуальным эффектам и проницательному рассказу мультик раскрывает глубокие темы цели, страсти и подлинного смысла жизни.

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"Человек-паук: В паутине стихи"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Анимация, Боевик, Приключенческий

Страна: США

Продолжительность: 117мин

Год: 2018

Главный продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Майлз Моралес, обычный подросток, ходящий в школу. Однако стоит ему выйти за пределы учебного заведения, как оно становится героем своей вселенной, натягивающей паутину, вместе командой альтернативных Людей-пауков из разных измерений. Этот новаторский мультфильм сочетает в себе яркие анимационные стили, увлекательные экшн-сцены и интересный рассказ, воспевающий важность принятия собственной уникальности.

"История игрушек 4"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 100 мин

Год: 2019

Главный продюсер Джонас Ривера, Марк Нильсен

Мультфильм "История игрушек 4" воссоединяет Вуди, Базза Лайтера и их любимые игрушечные спутники в еще одном душевном приключении. Бонни организует им путешествие, во время которого Вуди встречается с давней подругой Бо Пип и пытается найти свое предназначение. История раскрывает тему верности, роста и быстротечности времени.

"Коко"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Анимация, Приключенческий, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 105 мин

Год: 2017

Главный продюсер Ли Ункрич, Дарла К. Андерсон

Зрители смогут отправиться в волшебное путешествие в Страну Мертвых вместе с Мигелем, мальчиком, увлекающимся музыкой. Наполненный яркими цветами, богатыми культурными традициями и интересным сюжетом, мультфильм раскрывает тему семьи, культурного наследия и важности чествования своих предков.

"Клаус"

Рейтинг IMDb: 8.2

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: Испания

Продолжительность: 96 мин

Год: 2019

Главный продюсер Серхио Паблос, Дзинко Готох

Это трогательная праздничная сказка о происхождении Санта-Клауса. Благодаря невероятной дружбе между молодым почтальоном и нелюдимым производителем игрушек, мультик напоминает нам о силе доброты, щедрости и радости от того, что мы дарим счастье другим.

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