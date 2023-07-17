Лучшие мультфильмы последних лет, которые заставят задуматься о своей жизни
Анимация обладает уникальной способностью переносить нас в вымышленные миры, пленить наши сердца и вызывать искренние эмоции. UAportal собрал пять лучших анимационных мультфильмов 2018-2021 годов, которые точно вам запомнятся.
"Душа"
Рейтинг IMDb: 8.1
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: США
Продолжительность 100 мин
Год: 2020
Главный продюсер Пит Доктор, Дана Мюррей
Окунитесь в самопознание вместе с Джо Гарднером, страстным джазовым музыкантом, попадающим в чрезвычайную сферу, где формируются души и взлетают мечты. Благодаря потрясающим визуальным эффектам и проницательному рассказу мультик раскрывает глубокие темы цели, страсти и подлинного смысла жизни.
"Человек-паук: В паутине стихи"
Рейтинг IMDb: 8.4
Жанр: Анимация, Боевик, Приключенческий
Страна: США
Продолжительность: 117мин
Год: 2018
Главный продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер
Майлз Моралес, обычный подросток, ходящий в школу. Однако стоит ему выйти за пределы учебного заведения, как оно становится героем своей вселенной, натягивающей паутину, вместе командой альтернативных Людей-пауков из разных измерений. Этот новаторский мультфильм сочетает в себе яркие анимационные стили, увлекательные экшн-сцены и интересный рассказ, воспевающий важность принятия собственной уникальности.
"История игрушек 4"
Рейтинг IMDb: 7.7
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 100 мин
Год: 2019
Главный продюсер Джонас Ривера, Марк Нильсен
Мультфильм "История игрушек 4" воссоединяет Вуди, Базза Лайтера и их любимые игрушечные спутники в еще одном душевном приключении. Бонни организует им путешествие, во время которого Вуди встречается с давней подругой Бо Пип и пытается найти свое предназначение. История раскрывает тему верности, роста и быстротечности времени.
"Коко"
Рейтинг IMDb: 8.4
Жанр: Анимация, Приключенческий, Семейный
Страна: США
Продолжительность: 105 мин
Год: 2017
Главный продюсер Ли Ункрич, Дарла К. Андерсон
Зрители смогут отправиться в волшебное путешествие в Страну Мертвых вместе с Мигелем, мальчиком, увлекающимся музыкой. Наполненный яркими цветами, богатыми культурными традициями и интересным сюжетом, мультфильм раскрывает тему семьи, культурного наследия и важности чествования своих предков.
"Клаус"
Рейтинг IMDb: 8.2
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: Испания
Продолжительность: 96 мин
Год: 2019
Главный продюсер Серхио Паблос, Дзинко Готох
Это трогательная праздничная сказка о происхождении Санта-Клауса. Благодаря невероятной дружбе между молодым почтальоном и нелюдимым производителем игрушек, мультик напоминает нам о силе доброты, щедрости и радости от того, что мы дарим счастье другим.
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