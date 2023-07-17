Найкращі мультфільми останніх років, які змусять замислитися над своїм життям

Анімація має унікальну здатність переносити нас у вигадані світи, полонити наші серця та викликати щирі емоції. UAportal зібрав п'ять найкращих анімаційних мультфільмів 2018-2021 років, які точно вам запам'ятаються.

"Душа"

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 100 хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Піт Доктер, Дана Мюррей

Зануртеся в самопізнання разом із Джо Гарднером, пристрасним джазовим музикантом, який потрапляє у надзвичайну сферу, де формуються душі та злітають мрії. Завдяки приголомшливим візуальним ефектам і проникливій розповіді, мультик розкриває глибокі теми мети, пристрасті та справжнього сенсу життя.

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"Людина-павук: Навколо Всесвіту"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Анімація, Бойовик, Пригодницький

Країна: США

Тривалість: 117 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Філ Лорд

Майлз Моралес, звичайний підліток, який ходить до школи. Однак варто йому вийти за межі навчального закладу, як він стає героєм свого всесвіту, який натягує павутиння, разом командою альтернативних Людей-павуків з різних вимірів. Цей новаторський мультфільм поєднує в собі яскраві анімаційні стилі, захопливі екшн-сцени та цікаву розповідь, яка оспівує важливість прийняття власної унікальності.

"Історія іграшок 4"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 100 хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Джонас Рівера, Марк Нільсен

Мультфільм "Історія іграшок 4" возз'єднує Вуді, Базза Лайтера та їхніх улюблених іграшкових супутників у ще одній душевній пригоді. Бонні організовує їм мандрівку, під час якої Вуді зустрічається з давньою подругою Бо Піп та намагається знайти своє призначення. Історія розкриває тему вірності, зростання та швидкоплинності часу.

"Коко"

Рейтинг IMDb 8.4

Жанр: Анімація, Пригодницький, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 105 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Лі Анкріч, Дарла К. Андерсон

Глядачі матимуть змогу вирушити в чарівну подорож до Країни Мертвих разом із Мігелем, хлопчиком, який захоплюється музикою. Наповнений яскравими кольорами, багатими культурними традиціями та цікавим сюжетом, мультфільм розкриває тему сім'ї, культурної спадщини та важливості вшанування своїх предків.

"Клаус"

Рейтинг IMDb: 8.2

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: Іспанія

Тривалість: 96 хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Серхіо Паблос, Джінко Готох

Це зворушлива святкова казка про походження Санта-Клауса. Завдяки неймовірній дружбі між молодим листоношею та відлюдькуватим виробником іграшок, мультик нагадує нам про силу доброти, щедрості та радості від того, що ми даруємо щастя іншим.

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