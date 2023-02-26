Лучшие мультфильмы с 2017 по 2021 год: следует посмотреть всей семьей

UAportal подготовил подборку лучших мультфильмов, выпущенных в период с 2017 по 2021 годы. Если вы когда-либо задавались вопросом, какие фильмы посмотреть за последние несколько лет, эти мультики идеально подойдут для семейного просмотра.

1. "Коко" (2017)

IMDB рейтинг 8.5; Жанр – приключения/фэнтези; Страна – США; Продолжительность – 105 минут; Год производства – 2017; Продюсер – Ли Ункрич, Дарла К. Андерсон

Фильм рассказывает необыкновенную историю о Мигеле, 12-летнем мексиканском мальчике, который мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет на музыку, существовавший в его семье на протяжении многих поколений. Он отправляется в приключение в Страну мертвых, где ему открываются удивительные тайны о его предках и о нем самом, а также ценные уроки о том, как следовать своей мечте, какой бы труднодоступной она порой ни казалась.

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2. "Человек-паук: Через вселенные"

IMDB Rating 8.4; Жанр – анимация/боевик/приключения; Страна – США; Продолжительность – 117 минут; Год производства – 2018; Продюсер – Боб Персичетти, Питер Рэмси, Родни Ротман

Этот фильм рассказывает о Майлзе Моралесе, которого затягивает в мультивселенную, где существует множество версий Людей-пауков из разных измерений, которые должны работать вместе, чтобы спасти вселенную от разрушения. Это невероятно впечатляющий мультфильм, который прекрасно передает то, каково это – быть супергероем, с большим количеством юмора и душевных моментов в дополнение к захватывающим экшн-сценам.

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3. "История игрушек 4" (2019)

IMDB рейтинг 8.1; Жанр – приключения/анимация/комедия; Страна – США; Продолжительность – 100 минут; Год производства – 2019; Продюсер – Джош Кули

В четвертой части любимой серии "История игрушек" Вуди и его друзья отправляются в смелое путешествие на неизведанную территорию, когда Форки, одна из новых игрушек Бонни, сбегает во время поездки, и они должны найти его, пока не стало слишком поздно! В этом фильме есть все составляющие, которые сделали предыдущие фильмы великими, такие как юмор, запоминающиеся персонажи и эмоциональная история о дружбе.

4. "Душа" (2020)

IMDB рейтинг 8.3; Жанр – анимация/приключения/комедия; Страна – США; Продолжительность – 100 минут; Год производства – 2020; Продюсер – Пит Доктер, Дана Мюррей

Этот фильм рассказывает о Джо Гарднере, учителе музыки средней школы, который получил возможность выступить на сцене самого престижного джаз-клуба города, но в итоге его душа отделяется от тела после околосмертного опыта. В фильме он отправляется в необычное путешествие в другие миры, где получает ценные уроки о жизни и смерти и ищет путь домой.

5. "Семейка Крудс: Новоселье" (2020)

IMDB рейтинг 7.9; Жанр – анимация/приключения/комедия; Страна – США; Продолжительность – 95 минут; Год производства – 2020; Продюсер – Крис Сандерс, Кирк ДеМикко

Продолжение хитового фильма 2013 года "Семейка Крудс" рассказывает о доисторической семье, которая открывает новый мир, наполненный фантастическими существами, и вынуждена бороться с другой семьей за контроль над ним. Фильм полон физической комедии, авантюрного духа и искренних моментов, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно!

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Ленты добавят мотивацию вашей жизни и, возможно, подтолкнут вас к завершению давно запланированных идей.

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