Магнитная доска для холодильника: стоит ли ее покупать

У всех бывают трудности с запоминанием планов или обязанностей в день, однако для этого и придумали магнитные доски, которые можно повесить на холодильник и вспоминать о своих обязанностях каждое утро за завтраком. UAportal рассказал о плюсах и минусах такой доски.

Преимущества магнитной доски для холодильника:

Организация:

Магнитные доски помогают организовать заметки, напоминания и списки дел. Трудно забыть о своих делах, когда они висят перед глазами за завтраком.

Декоративный элемент:

Такие доски придают холодильнику декоративность, если вывешивать на них фотографии, иллюстрации или цитаты. Это может хорошо дополнить свою кухню, добавляя комфорта.

Простота использования:

Магнитные доски удобны и просты в использовании, ведь не являют собой ничего удивительного.

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Недостатки магнитной доски для холодильника:

Может быть слишком велика:

Если хотя бы немного прогадать с размером, то она может падать с дверцы вашего холодильника.

Неряшливый вид:

Если магнитная доска не организована должным образом, она может смотреться уже не эстетично, а неаккуратно. Это может знатно испортить облик кухни.

Повреждение поверхности:

Неправильно прикрепленные магниты или частое перемещение доски может привести к появлению царапин поверхности холодильника. Следует определиться, где она будет стоять еще до прикрепления на холодильник.

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