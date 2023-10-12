Магнітна дошка для холодильнику: чи варто її купувати

У всіх бувають труднощі з запам'ятовуванням планів або обов'язків на день, проте для цього і придумали магнітні дошки, які можна почепити на холодильник і згадувати за свої обов'язки щоранку за сніданком. UAportal розповів про плюси та мінуси такої дошки.

Переваги магнітної дошки для холодильника:

Організація:

Магнітні дошки допомагають організувати нотатки, нагадування та списки справ. Важко забути за свої справи, коли вони висять перед очами за сніданком.

Декоративний елемент:

Такі дошки додають холодильнику декоративності, якщо вивішати на них фотографії, ілюстрації або цитати. Це може чудово доповнити власну кухню, додаючи комфорту.

Простота використання:

Магнітні дошки зручні і прості у використанні, адже не являють собою нічого надзвичайного.

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Недоліки магнітної дошки для холодильника:

Може бути завелика:

Якщо хоча б трохи прогадати з розміром, то вона може падати з дверцят вашого холодильника.

Неохайний вигляд:

Якщо магнітна дошка не організована належним чином, вона може виглядати вже не естетично, а неохайно. Це може знатно зіпсувати вигляд кухні.

Пошкодження поверхні:

Неправильно прикріплені магніти або часте переставляння дошки може призвести до появи подряпин поверхні холодильника. Варто визначитись, де вона буде стояти ще до прикріплення на холодильник.

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