Манка вместо гумуса: как крупой заменить популярное удобрение

Достаточно нетрадиционный, но не менее эффективный способ удобрить почву на собственном огороде – использовать манную крупу. UAportal рассказывает, как приготовить такую подкормку в домашних условиях.

Когда урожай собран, и все садоводы постепенно готовят свои участки к долгой зиме, следует начать беспокоиться о том, какое удобрение вы будете использовать следующей весной. Хотя многие владельцы садов привыкли пользоваться классическими органическими удобрениями, такими как навоз или компост, существуют отличные альтернативы.

Вот как использовать манную крупу для создания плодородной почвы в своем саду.

Как использовать манную крупу как удобрение

Главное преимущество удобрения из манной крупы состоит в том, что его не нужно готовить. В рамках эксперимента садоводы рассыпали 3-4 столовых ложки манки под каждый куст томатов, которые они высаживали.

Позже, когда дело дошло до появления плодов на растении, стало очевидно, что кусты, удобренные манкой, выросли гораздо сильнее, гуще и имели в разы больше помидоров, чем те кусты, которые не были прикормлены манкой.

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Что обычно кладут в лунку перед посевом помидоров

Можно использовать перегной, золу или, если речь идет о минеральных удобрениях, суперфосфат. Эта смесь очень хороша. Главное – не использовать свежий навоз. Перегноя можно насыпать как можно больше, переусердствовать нельзя.

Также можно добавить 2-3 столовых ложки молотой яичной скорлупы. Впрочем, удобрение на основе манки – даже испорченной – будет не менее полезным и эффективным.

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