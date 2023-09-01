Мистические послания голубей: какие новости приносят эти птицы, когда стучат в окно

Согласно народным верованиям и приметам, стук голубя в окно может иметь разные значения, как положительные, так и отрицательные. UAportal рассмотрел разные приметы, связанные с поведением этой птицы.

Если голубь сидит у окна, то считается, что он приносит хорошие новости. Эта примета говорит о том, что на горизонте могут быть положительные перемены или приятные события.

В то же время когда голубь активно стучит в окно, это знак будущих положительных изменений в жизни человека. Это может свидетельствовать о том, что на пороге стоят увлекательные возможности или трансформации.

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Не считая того, если голубь бьется в окно, это считается предупреждением о возможных проблемах. Эта примета служит оговоркой, призывая людей быть готовыми к вызовам или трудностям, которые могут ожидать их впереди.

В более крайних случаях, если голубь влетает в окно и начинает неистово летать по комнате, это также рассматривается как предупреждение об отрицательных событиях. Считается, что такое поведение означает более значительную и потенциально разрушительную ситуацию.

И наоборот, если голубь влетел в комнату и ведет себя спокойно, сидя у окна, это считается положительным знаком. Такое поведение говорит о возможности встречи с важным человеком, возвращении старого друга или получении хороших новостей от дальнего родственника.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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