Мобилизация в Украине - Как подтвердить состояние здоровья на медицинском освидетельствовании в военкомате

Мобилизация в Украине может стать сложным процессом для тех, кто потерял медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья, и не может документально подтвердить имеющиеся заболевания или проблемы со здоровьем.

Адвокат Андрей Новак поделился своим опытом о том, что делать в случае возникновения подобной ситуации во время мобилизации.

Новак объясняет, что для тех, кто имеет определенные проблемы со здоровьем, важно хранить все документы, связанные с этими проблемами, в надежном месте, чтобы в случае необходимости доказать их во время мобилизации или других мероприятий, требующих документального подтверждения физического состояния, таких как обследования в военкомате. Если у человека нет необходимых документов, подтверждающих его состояние здоровья, то он должен пройти все предусмотренные законом испытания, установленные приказом Министерства обороны "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах", объяснив при этом причину отсутствия у него каких-либо подтверждающих документов, после чего пройти обследование у соответствующих специалистов, указанных в приказе. Однако в некоторых случаях проблемы могут возникнуть даже после соблюдения всех необходимых процедур, поскольку, по словам Новака, "в период обжалования заключение ВВК не приостанавливается.

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Гражданин может быть мобилизован еще до начала рассмотрения апелляции", что усложняет положение граждан, чьи апелляции могут никогда не поступить, если их мобилизуют до вынесения решения по ним, не оставляя им никаких шансов, кроме как встретить любую судьбу, ожидающую их после призыва.

Андрей Новак - адвокат Андрей Новак - украинский юрист, специализирующийся на праве прав человека, включая конституционные права и международное гуманитарное право, с особым акцентом на защиту от дискриминации и нарушение свободы от пыток, а также на представлении интересов в уголовных делах как в судах, так и вне их, по юридическим вопросам, касающимся этих сфер