Мобілізація в Україні - як підтвердити свій стан здоров'я на медичному огляді у військкоматі

Мобілізація в Україні може стати складним процесом для тих, хто втратив медичні довідки, що підтверджують стан здоров'я, і не може документально підтвердити наявні захворювання або проблеми зі здоров'ям.

Адвокат Андрій Новак поділився своїм досвідом про те, що робити в разі виникнення подібної ситуації під час мобілізації.

Новак пояснює, що для тих, хто має певні проблеми зі здоров'ям, важливо зберігати всі документи, пов'язані з цими проблемами, у надійному місці, щоб у разі потреби довести їх під час мобілізації або інших заходів, які потребують документального підтвердження фізичного стану, таких як обстеження у військкоматі. Якщо людина не має необхідних документів, що підтверджують її стан здоров'я, то вона має пройти всі передбачені законом випробування, встановлені наказом Міністерства оборони "Про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах", пояснивши при цьому причину відсутності в неї якихось підтверджувальних документів, після чого пройти обстеження у відповідних спеціалістів, зазначених у наказі. Однак у деяких випадках проблеми можуть виникнути навіть після дотримання всіх необхідних процедур, оскільки, за словами Новака, "у період оскарження висновок ВЛК не призупиняється.

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Громадянин може бути мобілізований ще до початку розгляду апеляції", що ускладнює становище громадян, чиї апеляції можуть ніколи не надійти, якщо їх мобілізують до ухвалення рішення щодо них, не залишаючи їм жодних шансів, окрім як зустріти будь-яку долю, яка очікує на них після призову.

Андрій Новак - адвокат Андрій Новак - український юрист, який спеціалізується на праві прав людини, включаючи конституційні права та міжнародне гуманітарне право, з особливим акцентом на захист від дискримінації та порушення свободи від катувань, а також на представництві інтересів у кримінальних справах як у судах, так і поза ними, з юридичних питань, що стосуються цих сфер