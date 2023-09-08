Можно ли доверять прогнозам погоды вашего кота: народные приметы

Древняя вера в способность кошек предсказывать погоду передается из поколения в поколение. Но действительно ли стоит полагаться на наших кошачьих друзей в прогнозировании стихии без помощи метеорологов?

Эксперты предполагают, что, будучи внимательными и наблюдательными, можно легко расшифровать кошачьи прогнозы погоды. Давайте рассмотрим некоторые признаки, на которые следует обратить внимание.

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Прогнозирование тепла

Когда на горизонте появляются тёплые дни, коты часто вытягиваются в блаженную дугу. Если ожидается внезапное повышение температуры, питомец может свернуться калачиком и спать полукругом.

Видео дня

Если любимец вытягивается прямо, как струна, это свидетельствует о солнечной и жаркой погоде. Кошки любят греться на солнышке, часто ложась вверх животом, где им вздумается.

Чтобы убедиться, что скоро потеплеет, понаблюдайте, не ищет ли кот тени или не ложится на прохладный кафельный пол в ванной комнате.

Предсказание холодов

Предугадать похолодание еще проще. Кошки будут искать самые теплые места, такие как батареи отопления, полотенцесушители или возле работающей духовки.

В других случаях кошки сворачиваются в клубок, пряча нос. Такое поведение прошло проверку подчас как надежная примета.

Предупреждение дождливых дней

Перед дождем кошки пьют больше воды, чем обычно. Кроме того, они могут вылизывать свой хвост и уши. Если животное чихает в сухую погоду, возможно, стоит взять с собой на прогулку зонтик.

Напомним, мы рассказывали, почему не стоит спать с котами в постели.

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