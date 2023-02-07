На этой неделе в Украине ожидается суровая зимняя непогода

На этой неделе украинцев ожидает экстремальная зимняя погода. Ожидается, что температура воздуха местами достигнет 22 градусов ниже нуля, а также возможны сильные снегопады.

В среду (8 февраля) будет частично облачно, без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока 5-10 м/с с порывами до 20 м/с в отдельных районах Крыма и Азовского моря. Ночью температура воздуха может достигнуть -11...-6 градусов, а днем на большей части страны она останется в пределах -7...-2 градусов Цельсия, однако в Винницкой области, а также в Карпатах и на севере ожидается температура в пределах -16...-12 градусов соответственно.

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В четверг (9 февраля) также ожидается частичная облачность без осадков, но северо-восточный ветер может усилиться до 8 м/с к вечеру, когда температура будет колебаться в пределах -13...-8 градусов Цельсия в большинстве регионов, за исключением Карпат, где температура может опуститься до -22...-17 градусов.

Днем в пятницу (10 февраля) осадков не ожидается, но ветер переменного направления может достигать скорости до 8 м/с, что затруднит пребывание людей на улице, особенно учитывая, что ночные показатели температуры еще больше понизятся в районе Карпат, где столбик термометра может опуститься до отметки -20...15 градусов Цельсия по сравнению с другими регионами, где показатели будут немного мягче и останутся на уровне -14 ...-.9 градусов.

В выходные дни (суббота 11 и воскресенье 12) уровни давления, вероятно, упадут, усиливая циклоническую активность, что приведет к потенциально сильному снегопаду, сопровождаемому обледенением дорог, в основном в западных областях Украины. Северо-западный ветер, дующий со скоростью 10 м / с, добавит холода, тем более что ночью ожидается -3....-5°C Цельсия, а днем +4....1°C.

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