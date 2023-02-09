Наряд Алины Байковой на красной дорожке - послание Путину

Супермодель Алина Байкова сделала мощное заявление на Неделе моды в Нью-Йорке, надев ярко-желтый свитер с надписью "Fuck You Putin".

33-летняя украинская супермодель Алина Байкова появилась на открытии Недели моды в Нью-Йорке в ярко-желтом свитере с надписью "Fuck You Putin". Известно, что этот свитер является изюминкой новой коллекции бренда Vip Luxury Edition. Свой смелый образ Алина дополнила туфлями на каблуках цвета украинского флага, а также небольшим бежевым клатчем с разноцветным принтом. Для выхода на красную дорожку Байкова собрала волосы в хвост и сделала базовый макияж.

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Стоит отметить, что модель Алина Байкова уже не впервые появляется на мероприятиях с украинской символикой. Девушка делает это для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание мира к тому, что в Украине по приказу Путина убивают мирных жителей.

Например, прошлым летом Байкова появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в полупрозрачном длинном платье ярко-красного цвета и с сине-желтой лентой в руках. До этого она появлялась на красной дорожке в розовом платье и с сине-желтым значком.