Супермодель Аліна Байкова зробила потужну заяву на Тижні моди в Нью-Йорку, одягнувши яскраво-жовтий светр із написом "Fuck You Putin".

33-річна українська супермодель Аліна Байкова з'явилася на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку в яскраво-жовтому светрі з написом "Fuck You Putin". Відомо, що цей светр є родзинкою нової колекції бренду Vip Luxury Edition. Свій сміливий образ Аліна доповнила туфлями на підборах кольору українського прапора, а також невеликим бежевим клатчем з різнокольоровим принтом. Для виходу на червону доріжку Байкова зібрала волосся у хвіст і зробила базовий макіяж.

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Варто зазначити, що модель Аліна Байкова вже не вперше з'являється на заходах з українською символікою. Дівчина робить це для того, щоб вкотре привернути увагу світу до того, що в Україні за наказом Путіна вбивають мирних жителів.

Наприклад, минулого літа Байкова з'явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю в напівпрозорій довгій сукні яскраво-червоного кольору і з синьо-жовтою стрічкою в руках. До цього вона з'являлася на червоній доріжці в рожевій сукні і з синьо-жовтим значком.