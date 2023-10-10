Не ведет роскошный образ жизни и занимается благотворительностью: интересные факты о Даниеле Крейге

Дэниел Крейг в роли легендарного Джеймса Бонда очаровывает зрителей уже более 15 лет. Однако этот талантливый актер гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. UAportal подготовил 5 фактов о Дэниеле Крейге, которые точно вас удивят.

Золотое сердце

Филантропическая деятельность актера действительно достойна похвалы. Он щедро поддерживает многочисленные благотворительные фонды как крупные организации, так и меньшие инициативы, близкие его сердцу.

Например, в прошлом году Дэниел даже пожертвовал $10 000 трем родителям, отправившимся в 300-мильную пешую прогулку, чтобы собрать средства на благотворительность.

Интимная свадьба

В 2011 году актер связал себя сетями брака с актрисой Рэйчел Вайс. На свадьбе присутствовало только четверо гостей. Среди них были их дети от предыдущих браков, что подчеркивает значимость семьи в жизни пары.

Сдержанный образ жизни

И Крэйг, и Вайс известны своим сдержанным образом жизни. Хотя о них известно немногое, но влюбленные искренне поддерживают друг друга работу.

Их отношения построены на взаимном уважении и благодарности. В свободное от работы время пара наслаждается совместным приготовлением пищи и беседами о книгах и поэзии.

Нежелание играть Джеймса Бонда

Удивительно, но Крейг сначала колебался, браться ли за культовую роль Джеймса Бонда. Он сомневался в своей способности добавить что-то новое в персонажа, учитывая предыдущие работы в нетрадиционных фильмах.

Однако продюсеры поверили в него и убедили, что знаменитость идеально подходит для этой роли. Их вера, наконец, изменила мнение актера, что привело к незабываемому образу вежливого секретного агента.

Отказ от понятия наследия

Несмотря на значительное состояние, Крейг имеет уникальный взгляд на наследование. По его мнению, это понятие "отвратительным" и не намерено оставлять огромные суммы денег своим детям.

Он считает, что лучше наслаждаться своей роскошной жизнью и отдавать часть средств на те дела, которые он поддерживает. Его философия состоит в том, чтобы "избавиться от состояния или раздать их перед смертью".

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