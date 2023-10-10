Не веде розкішний спосіб життя та займається благодійністю: цікаві фактів про Данієля Крейґа

Денієл Крейґ у ролі легендарного Джеймса Бонда зачаровує глядачів вже понад 15 років. Однак цей талановитий актор набагато цікавіший, ніж здається на перший погляд. UAportal підготував 5 фактів про Деніела Крейга, які точно вас здивують.

Золоте серце

Філантропічна діяльність актора, справді, гідна похвали. Він щедро підтримує численні благодійні фонди, як великі організації, так і менші ініціативи, близькі його серцю.

Наприклад, минулого року Денієл навіть пожертвував $10 000 трьом батькам, які вирушили в 300-мильну пішу прогулянку, щоб зібрати кошти на благодійність.

Інтимне весілля

У 2011 році актор зв'язав себе тенетами шлюбу з актрисою Рейчел Вайс. На весіллі були присутні лише четверо гостей. Серед них були їхні діти від попередніх шлюбів, що підкреслює важливість сім'ї в житті пари.

Стриманий спосіб життя

І Крейг, і Вайс відомі своїм стриманим способом життя. Хоча про них відомо небагато, але закохані щиро підтримують роботу одне одного.

Їхні стосунки побудовані на взаємній повазі та вдячності. У вільний від роботи час, пара насолоджується спільним приготуванням їжі та бесідами про книги й поезію.

Небажання грати Джеймса Бонда

Дивно, але Крейг спочатку вагався, чи братися за культову роль Джеймса Бонда. Він сумнівався у своїй здатності додати чогось нового в персонажа, враховуючи попередні роботи в нетрадиційних фільмах.

Однак продюсери повірили в нього й переконали, що знаменитість ідеально підходить на цю роль. Їхня віра, урешті-решт, змінила думку актора, що призвело до незабутнього образу ввічливого секретного агента.

Відмова від поняття спадщини

Попри значні статки, Крейг має унікальний погляд на успадкування. На його думку, це поняття "огидним" і не має наміру залишати величезні суми грошей своїм дітям.

Натомість він вважає, що краще насолоджуватися своїм розкішним життям й віддавати частину коштів на ті справи, які він підтримує. Його філософія полягає в тому, щоб "позбутися статків або роздати їх перед смертю".

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