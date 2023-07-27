От комедий к драмам: подборка лучших фильмов, в которых раскрывается многогранность Энн Гетевей
UAportal подготовил увлекательную подборку, которая углубляется в мир кино. В частности, акцент делается на выдающихся работах талантливой актрисы Энн Жаклин Гетевей.
"Дьявол носит Прада"
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: комедия, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час. 49 мин.
Год производства: 2006
Главный продюсер: Венди Файнерман
"Дьявол носит Прада" рассказывает о путешествии Энди Сакса, молодой начинающей журналистки, которая получает работу второго ассистента грозного и влиятельного редактора модного журнала Миранда Пристли. Фильм снятый в гламурном мире высокой моды и издательского дела предлагает интригующий взгляд на жестокую природу этой индустрии.
"Отверженные"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: драма, мюзикл
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 2 часа. 38 мин.
Год производства: 2012
Главный продюсер: Тим Беван, Эрик Феллнер, Дебра Хейворд, Кэмерон Макинтош
На фоне Французской революции "Отверженные" рассказывают о переплетенных судьбах нескольких персонажей. Трагическая поездка Фантины разворачивается, когда она жертвует всем ради своей дочери Косетт, которую играет Аманда Сайфред. Фильм отлично раскрывает темы любви, жертвенности и искупления, что делает его незабываемым кинематографическим опытом.
"Рейчел выходит замуж"
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: драма
Страна производства: США
Продолжительность: 1 ч. 53 мин.
Год производства: 2008
Главный продюсер: Джонатан Демми, Неда Армиан, Марк Э. Платт
В фильме "Рейчел выходит замуж" Энн Гетевей исполняет непростую роль Ким, проблемной молодой женщины, возвращающейся домой на свадьбу своей сестры после продолжительного пребывания в реабилитационном центре. Фильм, снятый Джонатаном Демми, представляет пронзительное и эмоциональное исследование семейной динамики и сложностей исцеления и прощения.
"Темный рыцарь возвращается"
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: боевик, приключенческий
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 2 ч. 44 мин.
Год производства: 2012
Главный продюсер: Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Эмма Томас
Действие фильма разворачивается восемь лет спустя после событий "Темного рыцаря", когда Готем-Сити находится в осаде хитрого и безжалостного террориста Бейна в исполнении Тома Гарди. Среди хаоса Женщина-кошка в исполнении Гетевей привносит в битву свой собственный бренд соблазнительного шарма и ловкости, стирая границы между друзьями и врагами.
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"Интерстеллар"
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: приключенческий, драма, фантастика
Страна производства: США, Великобритания, Канада, Исландия
Продолжительность: 2 ч. 49 мин.
Год производства: 2014
Главный продюсер: Кристофер Нолан, Эмма Томас, Линда Обст
Фильм рассказывает о команде исследователей, среди которых Мэтью Макконахи в роли Купера, путешествующих у Сатурна в поисках нового дома для человечества. Непреклонная решимость и эмоциональная глубина Амелии придают убедительности этому межгалактическому происшествию.
Напомним, мы подготовили подборку из пяти лучших фильмов о путешествиях во времени. Лента снята в 2017-2021 годах.
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