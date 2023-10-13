От проклятия до замужества: какие существуют верования о воде

Суеверия – это переданные поколениями убеждения, уходящие в глубокие корни далеко в культуру разных стран. Удивительно, что некоторые народности веруют даже о воде и ее силе. UAportal подготовил несколько интересных верований о силе воды, до сих пор остающихся малоизвестными.

Никаких тостов с водой

В Германии принято произносить тосты с разными напитками, такими как пиво или вино, однако следует избегать тостов с водой. Эта интересная традиция уходит корнями в греческую мифологию, поскольку немцы верят, что тост с водой подобен пожеланию смерти собутыльнику.

Проклятие пьяного мужчины

В Уэльсе существует интригующее суеверие, связанное с ручной стиркой. Согласно поверью, женщины, разбрызгавшие воду во время стирки, обречены выйти замуж за пьяницу. Другая версия этого поверья свидетельствует, что если во время стирки женщина сильно намочила свою одежду, то у ее будущего мужа будет склонность к пьянству.

Нельзя стирать вторниками

В Турции существует суеверие, которое не советует стирать одежду вторниками. Считается, что носить чистую одежду, выстиранную именно в этот день недели, принесет несчастье и, возможно, даже приведет к преждевременной смерти владельца. Вторник в турецкой культуре – ужасный день, наполненный негативной энергетикой. Вторниками не отмечают праздники, не женятся, и тем более не занимаются стиркой.

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Прыжки на удачу

Жители Бразилии имеют уникальный обычай встречать Новый год. Они идут к океану и участвуют в традиции, где прыгают через семь волн, каждый скачок сопровождается пожеланиями удачи в новом году. Однако важно не поворачиваться спиной к морю во время исполнения этого ритуала, иначе удача так же повернется к человеку спиной.

Удерживайтесь от красного наряда в ливень

На Филиппинах, где часто бывают штормы, существует поверье, согласно которому следует воздержаться от красного наряда во время бури. В филиппинской культуре красный цвет во время шторма ассоциируется с притягиванием молнии, поэтому во время ливня рекомендуется воздержаться от ярко-бордового наряда.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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