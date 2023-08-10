Почему число 4 считают несчастливым в некоторых странах: все о цифре смерти

Предрассудки и верования, связанные с числами, отличаются в разных культурах, и одно число, имеющее особое значение во многих культурах Восточной Азии, – это 4. В таких странах, как Китай, Корея, Япония и Тайвань, эта цифра считается несчастливой. Это убеждение глубоко укоренилось в обществе и имеет разные последствия в повседневной жизни.

Если вы зайдете в лифт в одной из этих стран, можно заметить отсутствие кнопки, указывающей на четвертый этаж. В многоквартирных домах и больницах этот этаж часто вообще пропускают. Также в Пекине получить номерной знак автомобиля с цифрой 4 просто невозможно.

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Даже производители роскошных автомобилей были вынуждены изменить названия своих продуктов во избежание включения номера 4, поскольку потенциальные покупатели не решались на покупку. Это явление не ограничивается только автомобилями; Nokia, известный бренд телефонов, тоже избегает начинать свои модели телефонов с этого числа.

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Корень этого поверья в китайской культуре лежит в фонетическом сходстве между словом, обозначающим цифру 4, и словом, обозначающим смерть. Эта лингвистическая связь привела к распространенному страху и избеганию этого числа. Интересно, что эта лингвистическая ассоциация характерна не только для Китая, но и других азиатских культур.

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Например, в Японии и Корее слово, обозначающее число 4, идентично слову "смерть". Более того, в Японии число 49 также считается несчастливым из-за его сходства со словами, означающими "боль до смерти". Этот страх, известный как тетрафобия, имеет большее значение в азиатских культурах, чем западная вера в несчастливость цифры 13.

Эта фобия влияет на разные аспекты жизни, в том числе и на бизнес-практику. Чтобы преуспеть в этих культурах, компании должны помнить об этом явлении. Корпоративные номера телефонов, серийные номера продуктов и адреса офисов часто изменяются, чтобы устранить любые ассоциации с этим числом.

Данное культурное убеждение может создать проблемы для западных компаний, стремящихся выйти на азиатский рынок. Например, таким известным брендам, как отели Four Seasons или Foursquare, может потребоваться изменить название, чтобы произвести положительное впечатление и вызвать резонанс у местного населения.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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