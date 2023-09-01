Почему мужчины заводят любовниц: три основные мотива
UAportal подготовил статью, где рассматриваются причины, почему некоторые мужчины решают завести любовницу. Понимание этих мотивов может понять динамику этих процессов, влияние на человеческие отношения и дать представление о факторах, ведущих к измене.
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Эмоциональное недовольство
Многие мужчины могут искать любовницу из-за эмоционального недовольства своими текущими отношениями. Они могут чувствовать себя отвергнутыми, недооцененными или эмоционально оторванными от своего партнера. Поиск удовлетворения вне отношений может обеспечить временную отсрочку от этого чувства подавленности.
Разнообразие и азарт
Еще одной причиной, почему люди могут изменять, является стремление к новизне и острым ощущениям. Со временем рутина и предсказуемость долгосрочных отношений может привести к возникновению чувства монотонности. Некоторые люди могут искать новые впечатления и эмоции, которые с ними связаны. Любовница олицетворяет отдых от привычного и предлагает шанс почувствовать что-то другое.
Повышение самооценки и самоутверждения
Для некоторых мужчин наличие любовницы может служить средством повышения самооценки и источником самоутверждения. Внимание и увлечения, полученные от кого-то нового, могут вынудить их почувствовать себя желанными и привлекательными. Такое признание может временно восполнить любую неуверенность или сомнения, которые они могут иметь в отношении себя.
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