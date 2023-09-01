Чому чоловіки заводять коханок: три основні мотиви

UАportal підготував статтю, де розглядаються причини, чому деякі чоловіки вирішують завести коханку. Розуміння цих мотивів може зрозуміти динаміку цих процесів, вплив на людські стосунки і дати уявлення про фактори, які ведуть до зради.

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Емоційна незадоволеність

Багато чоловіків можуть шукати коханку через емоційну незадоволеність своїми поточними стосунками. Вони можуть відчувати себе знехтуваними, недооціненими або емоційно відірваними від свого партнера. Пошук задоволення за межами стосунків може забезпечити тимчасову відстрочку від цього почуття пригніченості.

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Різноманітність та азарт

Ще однією причиною, чому люди можуть зраджувати, є прагнення до новизни та гострих відчуттів. З часом рутина і передбачуваність довготривалих стосунків може призвести до виникнення почуття монотонності. Деякі люди можуть шукати нових вражень та емоцій, які з ними пов'язані. Коханка уособлює відпочинок від звичного і пропонує шанс відчути щось інше.

Підвищення самооцінки та самоствердження

Для деяких чоловіків наявність коханки може слугувати засобом підвищення самооцінки і джерелом самоствердження. Увага і захоплення, отримані від когось нового, можуть змусити їх відчути себе бажаними і привабливими. Таке визнання може тимчасово заповнити будь-яку невпевненість або сумніви, які вони можуть мати щодо себе.

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