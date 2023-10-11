Почему нельзя фотографировать спящего человека: объяснение народного предрассудка

Многие люди не задумываясь фотографируют мирно спит. Особенно родителей, вид их спящего ребенка часто побуждает к тому, чтобы зафиксировать милые моменты на камеру.

Однако очень важно признать, что такая фотосъемка потенциально может иметь негативные последствия для спящего человека с биоэнергетической точки зрения.

За пределами биоэнергетики, фотографирование спящего человека несет в себе серьезную опасность и пронизано суевериями и верованиями.

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Когда на фотографию попадает ничего не подозревающий дремлет человек, широко распространено мнение, что человек на снимке может стать уязвимым к силам вне физического мира, что приведет к ряду несчастных случаев и проблем со здоровьем.

Кроме того, фотографируясь во время сна, люди могут оказаться лишенными защиты, дарованной их ангелом-хранителем.

Хотя потенциальные риски для взрослых вызывают беспокойство, считается, что эти опасности усугубляются, когда речь идет о фотографировании спящих детей.

Суеверные верования утверждают, что фотографирование спящего ребенка может привести к тяжелым болезням или другим трагическим последствиям. Также необходимо учитывать, что внезапная вспышка фотоаппарата может не только нарушить покой ребенка, но и вызвать у него сильный страх и тревогу.

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