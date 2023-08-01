Почему нельзя оставлять вещи в стиральной машине: последствия такой привычки

Стирка является неотъемлемой частью нашей ежедневной рутины, но иногда мы забываем вынуть мокрые вещи из стиральной машины. UAportal рассказал о последствия такой привычки, а также дал полезные советы, которые помогут правильно действовать в таких ситуациях.

Можно ли хранить грязное белье в стиральной машине

Не оставляйте надолго вещи в стиральной машине. Внутри барабана создается теплая и влажная среда, которая является идеальным местом для размножения грибка. Поэтому держать грязное или мокрое белье в стиральной машине запрещено.

Почему одежда имеет неприятный запах после стирки

Если вы заметили неприятный запах от чистых вещей, то это, скорее всего, связано с наличием бактерий или плесени. В таких случаях рекомендуется повторно постирать белье, используя высокий температурный режим, чтобы тщательно очистить и устранить любой стойкий запах. Затем развесьте свежевыстиранные вещи на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении для естественного высыхания.

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Чтобы устранить неприятный запах в барабане стиральной машины, очистите его с помощью лимонной кислоты. К тому же насухо протрите резинки, ведь это будет предотвращать образование грибка.

Храните влажные вещи в стиральной машинке не дольше 12 часов. По истечении этого срока рекомендуется немедленно вывесить одежду. Кстати, в этот временной промежуток можно уложиться, если вы запустите цикл стирки перед сном.

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