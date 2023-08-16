Почему нельзя поджигать три сигареты одной спичкой: объяснение от военных

Поверье утверждает, что поджигание трех сигарет одной спичкой приносит несчастье. На первый взгляд, экономия спичек может показаться практической, но за этим поверьем кроется более глубокий смысл. Одна из теорий берет свое начало со времен Первой мировой войны, когда появилась фраза "три спички". Согласно этой теории, если трое солдат поджигали сигареты от одной спички в темноте, считалось, что одного из них ждет трагическая судьба.

Причина этого предрассудка кроется в потенциальной опасности, которую он представлял. Чёркание спички могло известить вражеского снайпера о присутствии солдат.

Пока спичка поджигала вторую сигарету, у врага было время навести винтовку на цель. Наконец, когда зажигалась третья, снайпер мог прицелиться и выстрелить в ничего не подозревавшего курильщика.

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Другая теория, часто связанная со значением числа три, касается Святой Троицы. Некоторые считают, что небрежное использование символа Троицы, например зажигание сигарет по три, является признаком неуважения к религиозным законам.

Говорят, что такие действия могут сделать человека бессильным перед злом или дьяволом. В этом контексте использование одной спички для зажигания трех сигарет может рассматриваться как приглашение адского огня.

Более интригующая теория связана с человеком по имени Ивар Крюгер, также известным как Спичечный король. Крюгер был хитрым и, как некоторые говорят, лживым бизнесменом, который приобрел многочисленные спичечные фабрики в начале 1920-х годов и объединил их под своим контролем.

Монополизировав производство спичек, он накопил огромное богатство и влияние. Многие предполагают, что Крюгер сфабриковал предрассудок об использовании одной спички для трех сигарет, чтобы увеличить продажи спичек. Идея заключалась в том, чтобы внушить страх и поощрить людей покупать больше спичек, тем самым увеличивая его доходы.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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