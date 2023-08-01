Подборка лучших боевиков: интересные сюжеты и трюки, от которых отвисает челюсть

Если зрители стремятся к острым ощущениям, то эта подборка точно вам понравится. Приготовьтесь к адреналиновой поездке, ведь UAportal подготовил топ-5 лучших боевиков, которые запомнятся вам надолго. От взрывных блокбастеров до увлекательных приключений – эти фильмы не оставят вас равнодушными.

"Заложница"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Боевик, триллер

Страна: Франция, Великобритания

Продолжительность: 93 мин

Год: 2008

Главный продюсер: Люк Бессон

Брайан Миллз, бывший оперативник ЦРУ, отправляется на миссию по спасению своей похищенной дочери, которую похитила безжалостная банда торговцев людьми. Главный герой использует свой уникальный набор навыков, чтобы ориентироваться в опасном преступном мире и вернуть Ким домой.

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"Казино "Рояль"

Рейтинг IMDB 8.0

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна: Великобритания, Чехия, США, Германия, Багамские острова, Италия.

Продолжительность: 144 мин

Год: 2006

Главный продюсер: Барбара Брокколи

Это возрождение франшизы об известном шпионе. Обходительный и опытный агент МИ-6, Джеймс Бонд отправляется на миссию, чтобы раскрыть зловещие планы Ле Шиффра, являющегося азартным игроком, связанным с терроризмом.

"Темный рыцарь"

Рейтинг IMDB: 9.0

Жанр: Боевик, криминал, драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 152 мин

Год: 2008

Главный продюсер: Кристофер Нолан

Зрители погружаются в темный и жестокий мир Готтем-Сити, где Бэтмен сталкивается со своим главным вызовом – Джокером. Пока самый главный злодей сеет хаос, супергерой должен противостоять внутренним демонам, чтобы защитить город, который он любит.

"Миссия невыполнима 3"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна: США, Германия, Китай, Италия.

Продолжительность: 126 мин

Год: 2006

Главный продюсер: Том Круз

Итан Хант, элитный агент, противостоящий опасному торговцу, по имени Оуэн Дэвиан, похитивший жену главного героя. Фильм наполнен увлекательными трюками и закрученным сюжетом.

"Форсаж"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна: США

Продолжительность: 107 мин

Год: 2009

Главный продюсер: Нил Г. Мориц

Доминика Торетто и его команду втянули в опасный подземный мир преступлений и предательства. Фильм наполнен скоростными погонями, напряженными экшн-сценами и нелегальными уличными гонками, что дарит поклонникам франшизы незабываемый азарт.

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