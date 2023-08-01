Подборка лучших боевиков: интересные сюжеты и трюки, от которых отвисает челюсть
Если зрители стремятся к острым ощущениям, то эта подборка точно вам понравится. Приготовьтесь к адреналиновой поездке, ведь UAportal подготовил топ-5 лучших боевиков, которые запомнятся вам надолго. От взрывных блокбастеров до увлекательных приключений – эти фильмы не оставят вас равнодушными.
"Заложница"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Боевик, триллер
Страна: Франция, Великобритания
Продолжительность: 93 мин
Год: 2008
Главный продюсер: Люк Бессон
Брайан Миллз, бывший оперативник ЦРУ, отправляется на миссию по спасению своей похищенной дочери, которую похитила безжалостная банда торговцев людьми. Главный герой использует свой уникальный набор навыков, чтобы ориентироваться в опасном преступном мире и вернуть Ким домой.
"Казино "Рояль"
Рейтинг IMDB 8.0
Жанр: Боевик, приключения, триллер
Страна: Великобритания, Чехия, США, Германия, Багамские острова, Италия.
Продолжительность: 144 мин
Год: 2006
Главный продюсер: Барбара Брокколи
Это возрождение франшизы об известном шпионе. Обходительный и опытный агент МИ-6, Джеймс Бонд отправляется на миссию, чтобы раскрыть зловещие планы Ле Шиффра, являющегося азартным игроком, связанным с терроризмом.
"Темный рыцарь"
Рейтинг IMDB: 9.0
Жанр: Боевик, криминал, драма
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 152 мин
Год: 2008
Главный продюсер: Кристофер Нолан
Зрители погружаются в темный и жестокий мир Готтем-Сити, где Бэтмен сталкивается со своим главным вызовом – Джокером. Пока самый главный злодей сеет хаос, супергерой должен противостоять внутренним демонам, чтобы защитить город, который он любит.
"Миссия невыполнима 3"
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Боевик, приключения, триллер
Страна: США, Германия, Китай, Италия.
Продолжительность: 126 мин
Год: 2006
Главный продюсер: Том Круз
Итан Хант, элитный агент, противостоящий опасному торговцу, по имени Оуэн Дэвиан, похитивший жену главного героя. Фильм наполнен увлекательными трюками и закрученным сюжетом.
"Форсаж"
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Боевик, криминал, триллер
Страна: США
Продолжительность: 107 мин
Год: 2009
Главный продюсер: Нил Г. Мориц
Доминика Торетто и его команду втянули в опасный подземный мир преступлений и предательства. Фильм наполнен скоростными погонями, напряженными экшн-сценами и нелегальными уличными гонками, что дарит поклонникам франшизы незабываемый азарт.
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