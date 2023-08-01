Добірка найкращих бойовиків: цікаві сюжети й трюки, від яких відвисає щелепа

Якщо глядачі прагнуть гострих відчуттів, то ця добірка точно вам сподобається. Приготуйтеся до адреналінової подорожі, адже UAportal підготував топ-5 найкращих бойовиків, які запам'ятаються вам надовго. Від вибухових блокбастерів до захопливих пригод – ці фільми не залишать вас байдужими.

"Викрадена"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Бойовик, трилер

Країна: Франція, Великобританія

Тривалість: 93 хв

Рік: 2008

Головний продюсер: Люк Бессон

Браян Міллз, колишній оперативник ЦРУ, вирушає на місію з порятунку своєї викраденої доньки, яку викрала безжальна банда торговців людьми. Головний герой використовує свій унікальний набір навичок, щоб орієнтуватися в небезпечному злочинному світі й повернути Кім додому.

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"Казино "Рояль"

Рейтинг IMDB 8.0

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна: Велика Британія, Чехія, США, Німеччина, Багамські острови, Італія

Тривалість: 144 хв

Рік: 2006

Головний продюсер: Барбара Брокколі

Це відродження франшизи про відомого шпигуна. Ввічливий і досвідчений агент МІ-6, Джеймс Бонд відправляється на місію, щоб розкрити зловісні плани Ле Шиффра, що є азартним гравцем, який пов'язаний з тероризмом.

"Темний лицар"

Рейтинг IMDB: 9.0

Жанр: Бойовик, кримінал, драма

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 152 хв

Рік: 2008

Головний: Крістофер Нолан

Глядачі занурюються в темний і жорстокий світ Ґотем-Сіті, де Бетмен зіштовхується зі своїм головним викликом – Джокером. Поки найголовніший лиходій сіє хаос, супергерой повинен протистояти внутрішнім демонам, щоб захистити місто, яке він любить.

"Місія нездійсненна 3"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна: США, Німеччина, Китай, Італія

Тривалість: 126 хв

Рік: 2006

Головний продюсер: Том Круз

Ітан Хант, елітний агент, який протистоїть небезпечному торговцю, на ім'я Оуен Девіан, який викрав дружину головного героя. Фільм наповнений захопливими трюками та закрученим сюжетом.

"Форсаж"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 2009

Головний продюсер: Ніл Г. Моріц

Домініка Торетто та його команду втягнули в небезпечний підземний світ злочинів і зради. Фільм наповнений швидкісними погонями, напруженими екшн-сценами та нелегальними вуличними перегонами, що дарує шанувальникам франшизи незабутній азарт.

Раніше, UaPortal порекомендував підбірку найкращих комедійних фільмів останніх років.

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