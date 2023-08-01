Добірка найкращих бойовиків: цікаві сюжети й трюки, від яких відвисає щелепа
Якщо глядачі прагнуть гострих відчуттів, то ця добірка точно вам сподобається. Приготуйтеся до адреналінової подорожі, адже UAportal підготував топ-5 найкращих бойовиків, які запам'ятаються вам надовго. Від вибухових блокбастерів до захопливих пригод – ці фільми не залишать вас байдужими.
"Викрадена"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Бойовик, трилер
Країна: Франція, Великобританія
Тривалість: 93 хв
Рік: 2008
Головний продюсер: Люк Бессон
Браян Міллз, колишній оперативник ЦРУ, вирушає на місію з порятунку своєї викраденої доньки, яку викрала безжальна банда торговців людьми. Головний герой використовує свій унікальний набір навичок, щоб орієнтуватися в небезпечному злочинному світі й повернути Кім додому.
"Казино "Рояль"
Рейтинг IMDB 8.0
Жанр: Бойовик, пригоди, трилер
Країна: Велика Британія, Чехія, США, Німеччина, Багамські острови, Італія
Тривалість: 144 хв
Рік: 2006
Головний продюсер: Барбара Брокколі
Це відродження франшизи про відомого шпигуна. Ввічливий і досвідчений агент МІ-6, Джеймс Бонд відправляється на місію, щоб розкрити зловісні плани Ле Шиффра, що є азартним гравцем, який пов'язаний з тероризмом.
"Темний лицар"
Рейтинг IMDB: 9.0
Жанр: Бойовик, кримінал, драма
Країна: США, Велика Британія
Тривалість: 152 хв
Рік: 2008
Головний: Крістофер Нолан
Глядачі занурюються в темний і жорстокий світ Ґотем-Сіті, де Бетмен зіштовхується зі своїм головним викликом – Джокером. Поки найголовніший лиходій сіє хаос, супергерой повинен протистояти внутрішнім демонам, щоб захистити місто, яке він любить.
"Місія нездійсненна 3"
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Бойовик, пригоди, трилер
Країна: США, Німеччина, Китай, Італія
Тривалість: 126 хв
Рік: 2006
Головний продюсер: Том Круз
Ітан Хант, елітний агент, який протистоїть небезпечному торговцю, на ім'я Оуен Девіан, який викрав дружину головного героя. Фільм наповнений захопливими трюками та закрученим сюжетом.
"Форсаж"
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Бойовик, кримінал, трилер
Країна: США
Тривалість: 107 хвилин
Рік: 2009
Головний продюсер: Ніл Г. Моріц
Домініка Торетто та його команду втягнули в небезпечний підземний світ злочинів і зради. Фільм наповнений швидкісними погонями, напруженими екшн-сценами та нелегальними вуличними перегонами, що дарує шанувальникам франшизи незабутній азарт.
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