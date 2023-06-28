Подборка лучших фильмов о зомби: окунитесь в мир ужасов

Если вы поклонник фильмов о зомби, то вам повезло, поскольку появилось несколько чудесных кинолент. UAportal подготовил список из пяти наилучших фильмов, какие вы не захотите пропустить.

"Анна и апокалипсис"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Зомби/мюзикл

Страна: Великобритания

Продолжительность: 1ч 33мин

Год: 2018

Продюсер: Найсун Алае-Кэрью, Родди Харт и Джон МакФейл

Анна и ее друзья оказываются в центре зомби-апокалипсиса во время Рождества. Однако, вместо того, чтобы притаиться, они решают бороться за жизнь, используя свои навыки пения и танцев.

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"Рампант"

IMDB рейтинг: 6.3

Жанр: Зомби / Историческая драма

Страна: Южная Корея

Продолжительность: 2ч 1мин

Год: 2018

Продюсер: Ким Ён Хва

Принц возвращается в свое королевство во время политических беспорядков, но обнаруживает, что зомби захватило владение. С помощью группы бойцов, он должен защитить свое королевство и раскрыть, что является причиной вспышки зомби.

"Пациент Зеро"

IMDB рейтинг: 4.3

Жанр: Зомби / Экшн

Страна: Великобритания

Продолжительность: 1ч 26мин

Год: 2018

Продюсер: Винсент Ньюман

После того как пандемия превратила большинство людей в агрессивных инфицированных, Морган, который выжил, добывает умение общаться с ними. Он отправляется на поиски первого инфицированного, или "нулевого пациента", надеясь найти лекарства против вируса.

"Съемки без тормозов"

IMDB рейтинг: 7.6

Жанр: Зомби/Комедия

Страна: Япония

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2018

Продюсер: Кодзи Итихаси

На малобюджетную съемочную группу, которая работает над фильмом о зомби, неожиданно нападают настоящие существа. Однако, вместо того, чтобы паниковать, они решают фильмировать настоящих зомби и создать смешную и уникальную зомби-комедию.

"Zомбилэнд: Контрольный выстрел"

IMDB рейтинг: 6.7

Жанр: Зомби/Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 39мин

Год: 2019

Продюсер: Гэвин Полоун

Банда из оригинального фильма "Зомбіленд" вернулась! Теперь она живет в Белом доме и встречает новые виды зомби, которые эволюционировали. По пути банда встречает новых людей и пытается понять, что значит быть семьей в мире, захваченном мертвецами.

Раньше, UaPortal поделился подборкой из пяти насыщенных экшен фильмов.

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