Пол будет сиять в считанные минуты: маленькая хитрость, которая сохранит чистоту на долго

Опытные хозяйки поделились уникальным методом, позволяющим полу оставаться чистым надолго, уменьшая частоту уборки. Лишь один небольшой секрет обеспечит блеск вашему полу на несколько дней.

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Используя этот метод вы сможете потратить сэкономленное время на более приятные для себя вещи. UAportal рассказывает, как эффективно и легко вымыть пол, чтобы он оставался чистым как можно дольше.

Как достичь безупречного блеска пола

Хозяйки советуют сделать домашнее средство для мытья пола. Использование такого раствора не только обеспечит длительную чистоту, но продезинфицирует и придаст свежий запах.

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Для приготовления моющего средства нужно взять следующие составляющие:

2 ст. л. отбеливающего средства;

1 ст. л. столового уксуса;

2-3 ст. л. моющего средства для полов;

5 л воды.

Соедините компоненты раствора в воде и используйте для мытья полов. Он останется чистым и будет сиять в течение нескольких дней после уборки. Входящий в состав отбеливатель обеспечит дезинфекцию, тогда как добавление уксуса поможет усилить блеск и защитит поверхность от микробов.

Какую швабру лучше использовать, чтобы избежать разводов

Для достижения идеальной чистоты без следов и разводов важно выбрать правильный инструмент для уборки. Профессиональные клинеры советуют использовать швабру с накладкой из микрофибры. Этот материал эффективно удаляет загрязнение и не оставляет после себя следы. При уборке рекомендуется выполнять круговые движения для равномерного распределения моющего средства.

Избегайте использования швабр с губкой, поскольку они могут только распространять грязь, а не удалять ее.

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