Підлога сяятиме за лічені хвилини: маленька хитрість, яка збереже чистоту на довго

Досвідчені господині поділилися унікальним методом, який дозволяє підлозі залишатися чистою надовго, зменшуючи частоту прибирання. Лище один невеликий секрет забезпечить блиск вашій підлозі на декілька днів.

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Використовуючи цей метод ви зможете витратити зекономлений час на приємніші для себе речі. UAportal розповідає, як ефективно та легко вимити підлогу, щоб вона залишалася чистою якомога довше.

Як досягти бездоганного блиску підлоги

Господині радять зробити домашній засіб для миття підлоги. Використання такого розчину не тільки забезпечить тривалу чистоту, але й продезінфікує та додасть свіжий запах.

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Для приготування мийного засобу треба взяти такі складники:

2 ст. л. відбілювального засобу;

1 ст. л. столового оцту;

2-3 ст. л. миючого засобу для підлог;

5 л води.

Об’єднайте компоненти розчину у воді та використовуйте для миття підлоги. Вона залишатиметься чистою та сяятиме протягом декількох днів після прибирання. Відбілювач, що входить до складу, забезпечить дезінфекцію, тоді як додавання оцту допоможе підсилити блиск і захистить поверхню від мікробів.

Яку швабру краще використовувати, щоб уникнути розводів

Для досягнення ідеальної чистоти без слідів та розводів, важливо вибрати правильний інструмент для прибирання. Професійні клінери радять використовувати швабру з накладкою з мікрофібри. Цей матеріал ефективно видаляє забруднення та не залишає після себе слідів. При прибиранні рекомендується виконувати кругові рухи для рівномірного розподілу мийного засобу.

Уникайте використання швабр з губкою, оскільки вони можуть лише розповсюджувати бруд, а не видаляти його.

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