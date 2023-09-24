Полезно ли пить какао: плюсы и минусы напитка

Какао, также известный как ключевой ингредиент шоколада, может использоваться в качестве порошка для напитка "горячий шоколад". Лучше употреблять натуральный порошок, не содержащий сахара и консервантов.

UAportal подготовил анализ преимуществ и недостатков потребления какао, проливая свет на его влияние на здоровье и самочувствие. Углубляясь в пищевые аспекты и потенциальные недостатки, следует предложить сбалансированный взгляд на включение какао в свой рацион.

Плюсы какао:

Богат антиоксидантами

Какао содержит много антиоксидантов, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, снижая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

Поднимает настроение

Содержащиеся в какао соединения стимулируют выработку эндорфинов, серотонина и дофамина, известных как химические вещества, обеспечивающие хорошее настроение.

Богат питательными веществами

Какао является хорошим источником важных минералов, таких как магний, железо и калий.

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Минусы какао:

Высокая калорийность

Какао-продукты, такие как шоколад, могут быть калорийными, что может способствовать увеличению веса, если их потреблять чрезмерно.

Содержание кофеина

Какао естественным образом содержит кофеин, но если человек возбужден или имеет склонность к бессоннице, то это может оказать негативное стимулирующее воздействие на нервную систему.

Аллергия и чувствительность

У некоторых людей могут возникать аллергические реакции или повышенная чувствительность к какао, что приводит к таким симптомам, как сыпь на коже, расстройства пищеварения или головная боль.

Напомним, UAportal писал, какие продукты нельзя есть натощак.

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