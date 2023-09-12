Помогут выразить любовь: какие комнатные растения имеют листья в форме сердца

Когда дело доходит до демонстрации вашей любви, букет цветов является классическим выбором. Однако недолговечность срезанных цветов может несколько разочаровывать. Почему бы не остановить свой выбор на очаровательных комнатных растениях с листьями в форме сердца? Эти растения не только символизируют любовь, но и надолго напоминают ваше внимание. Хотя они могут быть не такими традиционными, как дюжина роз, их романтический шарм неоспорим.

Хойя Кэрри

Также известная как "растение влюбленных", хойя является популярным подарком на День святого Валентина благодаря своим листочкам в форме сердца. Сначала это растение продается в виде отдельных листочков в волшебных горшках, но со временем произрастает в лиану, украшенную многочисленными зелеными сердечками. Особенно волшебно она смотрится, когда каскадом свисает из подвесной корзины.

Цикламен

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Как красочную альтернативу традиционным цветам, рассмотрите цикламен в горшке. С цветами, варьирующимися от насыщенного розово-красного до горящего красного и чистого белого, он не уступает по яркости букета роз. Кроме того, его зелено-серебристые листья имеют форму сердца, что придает ему еще большее очарование. Цикламен предпочитает яркий рассеянный свет, поливать его следует, когда верхний сантиметр почвы становится сухим.

Церопегия

Когда одного сердца недостаточно, подарите десятки с церопегией. Эта нежная лиана имеет вьющиеся стебли, украшенные маленькими листочками в форме сердечек оттенков зеленого и серебристого, иногда с розовым вкраплением. Поставьте ее на выходящее на юг окно, чтобы она получала достаточно солнечного света, что позволит ей вырасти до метра длиной.

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Гемионит

Согрейте холодную февральскую атмосферу сердцевидным папоротником, происходящим из тропических регионов Юго-Восточной Азии. Его темно-зеленые листья в форме сердца процветают в условиях высокой влажности, поэтому его полезно увлажнять несколько раз в день или ставить во влажное помещение. Яркий косвенный свет и постоянно влажная почва идеально подходят для этого папоротника.

Антуриум

Антуриум – это растение, по-настоящему отражающее суть любви. Она может похвастаться не только сердцевидными листьями, но и сердцевидным цветением, часто алого цвета. Также доступны сорта с розовыми, белыми и фиолетовыми цветами. Хотя яркий косвенный свет способствует наилучшему цветению, именно листья потрясающие даже без цветов. Просто поливайте растение, когда почва становится сухой, и со временем она достигнет высоты около полуметра.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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