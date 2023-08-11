Повреждена душа или семь лет несчастья: что скрывает разбитое зеркало

Переезд в новую квартиру – волнующее время, но иногда случаются досадные случайности. Представьте, что вы несете большое антикварное зеркало на новое место, как вдруг спотыкаетесь о трещину на тротуаре. Зеркало ускользает из ваших рук и разбивается на бесчисленное количество осколков о бетон. В этот момент невольно вспоминаешь давнее поверье, что разбитое зеркало приносит семь лет несчастья.

Вера в неудачу, связанную с разбитым зеркалом, появилась еще до изобретения современных зеркал. Древние греки, например, считали, что видеть собственное отражение – к несчастью. История о Нарцисе, влюбившемся в собственное лицо, которое увидел в ручье, закончилась трагически, служит поучительным примером.

В то время как древние римляне искали способы увидеть свое отражение, не используя воду, они начали производить зеркала из выпуклых, отполированных металлических поверхностей. Зеркала были очень ценными вещами, что может объяснить, почему разбить зеркало считалось такой дурной приметой.

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Согласно древнеримским верованиям, несчастье, которое приносит разбитое зеркальце, длится семь лет. Эта продолжительность соответствует концепции жизненных изменений, происходящих в семилетних циклах. Другое объяснение этого термина связано со стоимостью замены "стекла". В прошлом считалось, что цена нового зеркала равна семи годам труда слуги, если он случайно разбивал его во время уборки.

Некоторые люди верят, что она отражает не только внешность, но и душу. Поэтому считается, что разбиение зеркала символизирует разрушение души на осколки. Считается, что таким образом поврежденный дух не способен полностью защитить тело от несчастья.

В альтернативном объяснении разбитое зеркало рассматривается как катализатор мести. Травмированная душа стремится к возмездию лицу, ответственному за его ранение, что приводит к разным формам несчастья, таким как потеря близкого друга или даже смерть в семье.

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