Преимущества и недостатки AGM-аккумуляторов: что нужно знать перед покупкой
UAportal подготовил преимущества и недостатки AGM-батарей. Узнайте ключевые факторы, которые следует учитывать при их выборе.
Преимущества аккумуляторов AGM:
- Срок службы
AGM-батареи имеют более долгий срок службы по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями, что приводит к экономии средств в долгосрочной перспективе.
- Обслуживание
Аккумуляторы AGM не нуждаются в обслуживании, что делает их более удобными в использовании.
- Заряд
Аккумуляторы AGM обладают более высокой устойчивостью к глубоким разрядам и могут эффективно восстанавливать свой заряд.
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Недостатки аккумуляторов AGM:
- Цена
AGM-батареи могут быть дороже традиционных свинцово-кислотных батарей.
- Эффективность зарядки
AGM-батареи имеют более низкую эффективность зарядки по сравнению с другими типами батарей, что приводит к более длительному времени перезарядки.
- Чувствительны к перезарядке
Аккумуляторы AGM чувствительны к перезарядке, поэтому требуют осторожной зарядки, чтобы избежать повреждения.
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